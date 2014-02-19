'Abdullah Cömert'i öldüren gaz fişeğini atan araç tespit edildi' iddiası

Antakya’da, 3 Haziran 2013’teki Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Abdullah Cömert'e ilişkin soruşturmada MOBESE görüntülerin iyileştirilmesiyle olay anının tam olarak görüldüğü ve fişeğin 'akrep' tipi araçtan atıldığı öne sürüldü.

Sol haber portalından Elif Örnek’in haberine göre, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde netlik sağlanmasıyla, Abdullah’ın ‘akrep’ tipi bir polis aracından atılan gaz fişeğiyle öldüğü tespit edildi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerde polis Ahmet K., olay günü beyaz akrepte görev yaptığını söylemişti. Akrep araçlarında bir polis gaz atışından sorumlu olarak görev yapıyor.

MOBESE kayıtlarında, protesto gösterisi yapan gruba akrep ve TOMA’ların müdahale ettiği, Abdullah’ın bulunduğu sokağa gaz bombaları atıldığı görülüyordu. Atış esnasındaki parlama ve görüntülerin flu olması nedeniyle, Abdullah’ı öldüren gaz bombası kapsülünün hangi akrep aracından atıldığı tespit edilememişti.

Cömert ailesinin avukatının, görüntülerin iyileştirilmesi için özel bir kuruluştan yardım aldı ve görüntülerde netlik sağlandı. Fluluk ve parlamaların giderilmesiyle, Abdullah’ı öldüren gaz kapsülünün akrep tipi araçtan atıldığının kesinleştiği öne sürüldü. Görüntülerden alınan fotoğraflar bir dilekçeyle, hazırlık soruşturması yapan savcılığa teslim edildi.

Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert, dün Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdi ve sorumlulardan şikâyetçi oldu.