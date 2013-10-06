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Yaşam

'Abdullah Cömert'i vuran akrebin plakası ortaya çıktı' iddiası

Abdullah Cömert'in bulunduğu sokağa, saat 23.09'da akrep üzerinden iki defa üst üste ateş ediliyor. Ateş ettikten sonra, akrep olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor

06 Ekim 2013 13:07

Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerinde 3 Haziran günü hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in ölüm sebep olan gaz bombasını atan polis akrebi de tespit edildi.

Aydınlık gazetesinden Masum Gök'ün haberine göre, gaz bombası, beyaz renkli 31 A 6297 plakalı akrepten atılıyor.

 

Saat 23:09'da vuruyor

 

MOBESE görüntülerinde 31 A 6297 plakalı akrep yurttaşlara müdahale etmek için Gündüz Caddesi'nden Uğur Mumcu Meydanı'na doğru geliyor. Akrep, Uğur Mumcu Meydanı'na gelmeden önce Gündüz Caddesi'ne çıkan Yıldız Sokağın başında duruyor. Abdullah Cömert'in de bulunduğu sokağa, saat 23.09'da akrep üzerinden iki defa üst üste ateş ediliyor. Ateş ettikten sonra, akrep olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor.

 

Hastane'ye 23:16'da götürülüyor

 

Görüntülerde akrebin gitmesinden sonra insanlar, Yıldız Sokağının başında toplanmaya başlıyor. Abdullah Cömert'in hastaneye götürüldüğü saat de 31 A 6297 plakalı akrebin Cömert'i vurduğunu kesinleştiriyor. Cömert, Antakya Devlet Hastanesi'nin acil servisine hastane kayıtlarına göre saat 23.16'da getiriliyor.

 

Görüntüler polisleri yalanlıyor

 

 

Görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri Cömert'in vurulduğu saat 23.09'dan hastaneye götürüldüğü saat 23.16'ya kadar 31 A 6297 plakalı akrep dışında ateş eden herhangi bir polis aracının olmadığını ortaya koyuyor. Dava dosyasında akrep denilen araçlarda gaz fişeği kullanmakla görevli polislerin ifadelerinin tanık sıfatıyla alınması tepkilere neden olmuştu. Tanık sıfatıyla ifade veren polisler, gaz fişeğini 45 derecelik açıyla kontrollü attıklarını söylüyorlar. Ancak MOBESE görüntüleri polisleri yalanlıyor. Abdullah Cömert'i vuran akrepten ve diğer akreplerden gaz fişeği düz açıyla atılıyor.

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