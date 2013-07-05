Abdullah Cömert ateşli silahla vurulmuş

Gezi Parkı eylemleri kapsamında 3 Haziran'da Armutlu Mahallesi'ndeki protesto eylemine katılan 22 yaşındaki Cömert, başından vurulmuş, onlarca kişi de değişik yerlerinden yaralanmıştı. Abdullah Cömert’in ateşli silahla öldürüldüğü otopsi raporuyla belgelendi.

Yurt gazetesinden Ömer Ödemiş'in haberine göre, Cömert'in hastanede yapılan ön otopsi raporunda şu bilgiler yer aldı:

'Ateşli silah girişi'

“Alın ortada 5x4 cm'lik, alın sağ kaş üstünde birbirinin üstünde 2.5x1.5 ve 1.5x1 cm'lik 2 adet ekimoz, sağ kaş dış yanda 4x1.5 cm'lik sürtünme tarzı sıyrıklı ekimoz, burun kökünde 1x1 cmlik alt kısmında yanık ile uyumlu görünüm bulunan ateşli silahla oluşması muhtemel sıyrık...” Antakya Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin sonuç kısmında ise şunlar belirtilmiş: burun kökünde muhtemelen ateşli silaha ait giriş sağ temporoksipitalde çıkış olduğu eks duhul halde geldiği” ifadesinin ardından kesin ölüm nedeni ise şu cümlelerle yer almış: “Mevcut harici muayene bulgularına göre kesin ölüm sebebini tespit edemedim. Klasik otopsiye gerek vardır.”

İstanbul'a soruldu

Bunun üzerine Abdullah Cömert'in kesin ölüm nedeninin araştırılması için klasik otopsi yapıldı. Adli tıp uzmanı bilirkişi ise ölüm nedeni konusunda kesin düşüncesi olmadığını, ateşli silah girişinin deri altında kaldığını, çıkış bölümünde kırıklara yol açmadığını belirterek, ölüm nedeninin ateşli silah ile yaralanma olup olmadığı konusunda kesinleştirilmesi için detaylı analiz talep ederek topu İstanbul Adli Tıp Kurumu'na attı. Cömert'in kesin ölüm nedeni konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu beklenirken, göstericilerin üzerine ateş açıldığı doğrulanmış oldu.

Otopsi raporlarını inceleyen İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan uzmanlar ise konuya “kesin ölüm nedeni belirlenemedi” imzası atan Adli Tıp Uzmanı Dr. Fikret Yeşiloğlu gibi bakmıyor. Otopsi raporunu inceleyen uzmanlar, “Otopsi raporunun sonuçlarını söyle okuduk. Abdullah Cömert sanki sağ tarafı yere gelecek şekilde yatırılmış ve başının sol tarafından nişan alınarak ateş edilmiş gibi. Raporun sonucu resmen ateşli bir silahı işaret ediyor. Adli tıp uzmanı raporunda şunu yazmış, 'Bize kalbi ve nabzı atmayan, bilinci, gözleri kapalı, beyni de çalışmayan bir insan geldi. Kararı siz verin.” Yani resmen 'Ateşli silahla ölmüştür' raporu verememiş. Uzman ya bu raporu vermekten korkmuş ya da Cömert'in vurularak öldürülmesinin üzerini örtmeye çalışıyorlar" dedi.