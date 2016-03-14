Abdullah Cömert'in davasında karar çıktı; polis memuruna 13 yıl 4 ay hapis cezası!

Gezi eylemleri sırasında Hatay'da öldürülen Abdullah Cömert, davasının karar duruşması bugün Balıkesir Adliyesi'nde görüldü. Sanık Ahmet Kuş'un 13 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilirken, Abdullah Cömert'in ağabeyi Zafer Cömert kararı "Bu kadar ucuz olmamalı hayatlar 13 yıl 4 ay" sözleriyle değerlendirdi.

Antakya ilçesinde Gezi eylemlerinde 3 Haziran 2014 tarihinde Armutlu Mahallesi ile Elektrik Mahallesi civarındaki eylemde, Yıldız Sokak içindeyken başından vurularak yaşamını yitiren Abdullah Cömert olayına ilişkin açılan davanın karar duruşması Balıkesir Adliyesi'nde görüldü. Tüm delillere rağmen Cömert’i öldüren polis tutuklanmazken, Diyarbakır’da görevine devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Adli Tıp: Ölüm nedeni gaz fişeği

Davanın ilk delili Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor idi. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 21 Ağustos 2013 tarihli raporuna göre, “ölümünün gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi ile oluşan kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği, kafaya gaz fişeği çarpması sonucu yaralanmayla ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu” tespit edilmişti.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Barış Erman ile Fulya Eroğlu Erman’ın hazırladığı bilirkişi raporunda şu tespitler yapılmıştı: “Cömert’in ölümüne neden olan gaz tüfeği, kullanım talimatına ve amacına aykırı şekilde kullanıldı. Silahın yere 45 derece ile ateşlenmesine yönelik olarak eğitim alan fail, aykırı kullanımının yaralanma ve ölüme yol açma ihtimali konusunda bilgi sahibidir. Gaz tüfeğinin iki kez benzer şekilde ateşlenmesi ve kapsüllerden birinin maktulün yakınına isabet etmiş olması, atışın fail tarafından hedef gözetilerek yapılmış olduğunu göstermektedir.”