Abdullah Cömert hedef gözetilerek vurulmuş!

Hatay’da Gezi Parkı gösterilerinde Abdullah Cömert’in başına biber gazı fişeğinin isabet ederek ölmesine ilişkin davada hem savcılık, hem de uzman görüşü sunan iki hukukçu, sanık polisin ölümü öngörmesine rağmen kurallara aykırı şekilde ve hedef gözeterek ateş ettiği sonucuna vardı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, geçen 19 Şubat’ta görülen Cömert Davası’nda savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, 3 Haziran 3013’teki gösterilerde Hatay Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli polis Kuş’un gaz atmakla görevli olduğu belirtildi. Cömert’in aynı gün saat 23’te Armutlu Mahallesi ile Elektrik Mahallesi civarında diğer göstericilerle birlikte bulunduğu ve o sırada polis tarafından müdahale edildiği kaydedildi.

Yıldız Sokak’ta duran Cömert’in yaralanarak yere düştüğü, götürüldüğü Antakya Devlet Hastanesi’nde can verdiği ifade edildi. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na göre Cömert’in ölümünün “gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi ile oluşan kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu, kafaya gaz fişeği çarpması sonucu yaralanmayla ölüm arasında illiyet bağının bulunduğunun” tespit edildiği vurgulandı. Mütalaada, Kuş’un kurallara aykırı atış yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Aralarında yaklaşık olarak 35 metre mesafede bulunan guruba doğru görevli olduğu araçtan gaz tüfeğiyle ateş eden sanığın maktulün yaralanma şekli dikkate alındığında kurallara uygun olarak atış yapmadığı, bu şekilde yaptığı atış sonucunda gaz fişeğinin birisine çarparak onun ölümüne neden olabileceğini öngörmüş olmasına rağmen, neticenin meydana gelmesine kayıtsız kalarak, atış eylemini kurallara uygun olmayarak yapmış, bu bağlamda atış kurallarına uymamıştır. Bu nedenle, ölüm olayında olası kastla hareket ettiğinin kabul edilmesi gerektiği...”

Bu nedenle Kuş hakkında “olası kastla öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Uzman görüşü: bilerek ateş etti

Bu arada, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Barış Erman ile Fulya Eroğlu Erman’ın hazırladığı raporunda şu tespitler yapıldı:

Cömert’in ölümüne neden olan gaz tüfeği, kullanım talimatına ve amacına aykırı şekilde kullanıldı.

Silahın yere 45 derece ile ateşlenmesine yönelik olarak eğitim alan fail, aykırı kullanımının yaralanma ve ölüme yol açma ihtimali konusunda bilgi sahibidir.

Silah, kullanım talimatına aykırı surette, yatay veya yataya yakın bir açı ile ateşlendiğinde, ölüm neticesini doğurmaya elverişlidir.

Gaz tüfeğinin iki kez benzer şekilde ateşlenmesi ve kapsüllerden birinin maktulün yakınına isabet etmiş olması, atışın fail tarafından hedef gözetilerek yapılmış olduğunu göstermektedir.

Gaz tüfeğinin kullanımı hususunda bilgi sahibi, eğitimli ve deneyimli bulunan failin, talimata aykırı davranışını bilmeden gerçekleştirmesi mümkün değildir. Gerekli açıyı vermeden, uzun menzilli bir fişeği yakın ve orta menzilde kullanmış olması karşısında, davranışının ölüm neticesine yol açma ihtimalini bilmemesi veya öngörmemiş olması gibi durum olası değildir. Bu durum, olayda adi taksirin bulunma olasılığını ortadan kaldırmaktadır.

Fail, korunan hukuksal değere karşı tam bir kayıtsızlıkla davranarak, bu hukuksal değerin ihlalini en azından kabullenmiştir. Bu durumda, dava dosyasındaki veriler, fiilin adi veya bilinçli taksir ile değil, kast düzeyinde bir manevi unsur ile gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.