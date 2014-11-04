Abdullah Cömert'in annesinin salon isyanı: Tayyip hırsızlığı biliyor da burayı düzeltemiyor mu?

Balıkesir'de Abdullah Cömert’in ölümüyle ilgili davada tıpkı Ethem Sarısülük davasında olduğu gibi dava savcısının mahkeme salonunda uyuduğu gözlendi.

Hatay'da Gezi eylemleri sırasında öldürülen Abdullah Cömert'le ilgili dava bugün görülüyor. 14.30'da başlayan davaya bakan mahkeme başkanının 'Büyük salon yok' açıklamasına Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük, "Tayyip hırsızlığı biliyor da burayı düzeltemiyor mu?" diye çıkıştı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, duruşma salonundan fotoğraf paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise, hakimin mahkeme salonundan 'firar ettiğini' twitter hesabından duyurdu.



Öte yandan avukatların taleplerini zapta geçiremeyen Mahkeme Hakimi salonu terk etti.

Balıkesir'de olağanüstü güvenlik önlemleri

Hatay'da, Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesiyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili davaya, güvenlik gerekçesiyle alındığı Balıkesir'de, polisin sıkı güvenlik önlemleri altında başlandı.

Polisin etrafında kuş uçurtmadığı adliye binasına gelen Cömert'in annesi Hatice Cömert, “Hasta bir kadınım ama adalet için, hesap sormak için Balıkesir'e geldim" dedi.

Acılı anneye, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz da destek verdi.

Davanın geçmişi

Hatay'da 2013 yılının 2 Haziran gecesi Gezi Parkı protestoları sırasında polis panzerinden atılan biber gazı kapsülü başına isabet eden Abdullah Cömert, hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda da Cömert'in başına gaz fişeğinin isabet etmesiyle öldüğü belirtildi. Bunun üzerine savcılığın başlattığı soruşturma, 14 Nisan 2014'te tamamlandı. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle, sanık polis memuru A.K (Ahmet Kuş) hakkında, "olası kastla insan öldürmek" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Ancak ilk duruşma günü olan 4 Temmuz 2014 tarihinden önce, sanık polis memuru A.K.'nin avukatı, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir ile nakli için savcılığa başvurdu. Hatay Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün de aynı yönde görüş bildirmesi üzerine Savcılık, geçen 27 Mayıs'ta, 2. Ağır Mahkemesi'ne başvurarak dosyayı istedi. Dosya, nakil için karar verilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık da dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, davayı, Hatay'a, 1200 kilometre uzaktaki Balıkesir'e nakletti.