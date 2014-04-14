Abdullah Cömert'i vuran polise 20 yıl hapis istemi

Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay’da başında biber gazı kapsülü ile vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in ölümü ile ilgili hazırlanan iddianamede biber gazı kapsülünü atan polise” olası kastla öldürme” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İsmail Saymaz’ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun raporuna göre Abdullah Cömert’in kafasına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu can verdiği ve “bundan herhangi bir kuşku bulunmadığı” ifade edildi. Polis memuru Ahmet Kuş’un Cömert’in vurulduğu sokakta görev yapan araç içerisinde gaz fişeği atmakla sorumlu olduğunu belirtildi.

Kuş, iddianamede yer verilen ifadesinde, 3 Haziran 2013 saat 23 sularında olaylara müdahale ettiklerini, kontrollü bir şekilde gaz bombası attığını, bu işin eğitimin aldığını ve dolayısıyla kalabalıkların üzerine değil, arkalarına doğru fırlattığını söyledi. Toplam 25-30 gaz fişeği attığını anlatan Kuş, “Gaz fişeğinin bir kişiyi hedef alması durumunda öldürücü olup olmadığını bilmediğini, böyle bir olaya da şahit olmadığını, gaz fişeği mesafesinin atılan silaha göre 100-150 metre arası olduğunu” kaydetti.

İddianamede ayrıca tanık ifadelerine de yer verildi. Tanıklardan Devren Demircioğlu o akşam Abdullah Cömert’le birlikte olduklarını, bir sokağa kaçtıklarını, koyu renkli bir aracın sokak başına geldiğini ve gaz fişeği attığını, birinin kendi önüne düştüğünü belirterek, “Kafamı çevirdiğimde Abdullah’ın yera düştüğünü gördüm. Atış yapan araç 25-30 metre mesafeden ateş etti” dedi. Cömert’e kendi aracıyla hastaneye götüren Ahmet Karaçaylı da cadde başında ‘Akrep’ tabir edilen bir polis aracı gördüğünü, Cömert vurulduktan sonra aracın hareket ettiğini söyledi. Yıldız Sokak’ta olan sekiz tanık da, Cömert’in polisler tarafından atılan gaz fişeğiyle yaralandığını anlattı.

İddianamede, dosyadaki görüntülere ve tanık anlatımlarına göre o saatte Gündüz Caddesi’nde biri koyu, diğeri beyazrenkli olmak üzere iki polis aracının görev aldığı anlatıldı. Bu araçlardan beyaz olanın, “Olayın meydana geldiği Elektrik Mahallesi Yıldız Sokak’a doğru aracın ön kısmını sokağa bakar şekilde durdurup iki defa araçtan gaz bombası atışı yapıldığı, daha sonra Gündüz Caddesi’ne yönünü çevirip Uğur Mumcu istikametine gittiği, bu şekilde ölüme sebebiyet veren söz konusu fişeğin şüphelinin içinde bulunduğu araçtan atıldığı” vurgulandı.

Gaz fişeğinin atıldığı nokta ile Cömert’in vurulduğu nokta arasında 36 metre bulunduğu kaydedilerek, gaz fişeğinin toplam ağırlığının 150 gram, azami menzilinin 90/150 metre olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

“Gaz fişeğinin özellikleri ve menzili ile gaz fişeğinin atıldığı mesafe birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin gaz fişeğinin birilerine isabet etmesi halinde yaralayıcı ve öldürücü zarar vereceğini öngörmesine rağmen kalabalığa doğru gaz fişeğini ateşleyerek olası kast ile maktülün ölümüne sebebiyet verdiği...” Savcı Murat Üzüm tarafından hazırlanan iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

