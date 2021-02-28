Abdullah Avcı: Maçın hakkı beraberlik gibiydi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0'lık Fenerbahçe yenilgisini yorumadı. Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçta verilen penaltıya ve Bakasetas'ın pozisyonuna bakılmasını isteyen Avcı, "Maçın hakkı beraberlik gibiydi" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçını yorumlarken, "Teknik kapasitesi yüksek, yetenekli bir oyuncu grubuna karşı oynadık. Biz de oyunun ilk 20-25 dakikasında oyuna giremedik. 25-30. dakikada dengeyi kurduk ve doğru oyunu oynamaya başladık. İkinci yarıya biz daha doğru oyunla başladık. Oyun çok dengede giderken ayağımızdaki bir basit top kaybını, teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunu değerlendiriyor. Bundan sonra sistemde değişiklik yaptık. Son bölüme kadar zorladık. Rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Oyunda daha dengeli, oyunun içinde olmalıyız. Kazanma alışkanlığına önümüzdeki hafta tekrar başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rakibin bir tık önde olduğunu kaydeden Avcı, "Rakip bizden belki bir tık daha iyi olabilir. Ama oyunun hakkı beraberlik gibiydi. Sezon başı yayıncı kuruluştaydım. Orada Fenerbahçe-Rizespor maçında ilk maçta verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya, bir de burada verilmeyen penaltıya baksınlar. Ceza sahası dışından kırmızı kart da olabiliyor. Bunu merak ediyorum" diye konuştu.

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