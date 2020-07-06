Abdulkadir Selvi:  Z kuşağı adına konuşma hakkını size kim veriyor, çekilin Z kuşağı ile benim aramdan...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube canlı yayında 417 bin 'dislike' almasının ardından gündeme gelen 'Z kuşağı'na ilişkin köşesinde yer verdiği "Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır" sözlerine bugün açıklık getirdi. Kendisinin espri yaptığı belirten Selvi, "Z kuşağı adına konuşma hakkını size kim veriyor? Çekilin Z kuşağı ile benim aramdan..." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bu ülkede Z kuşağı adına bir sorun yaşanıyor. Birileri kendilerini Z kuşağı adına ahkâm kesmeye yetkili görüyor. Z kuşağı da en çok buna gıcık oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle ilgili yayınında, 'dislike' konusu çok popüler oldu. Geçen hafta Z kuşağıyla ilgili yazımda bununla ilgili bir espri yaptım. Z kuşağı beni anladı. Ama dinozorların bir kısmı Z kuşağını tehdit ettiğimi iddia etti. Ben niye tehdit edeyim? Bir defa 'dislike' tehdit değil 'beğenmeme' demek. O zaman bu mantığa göre Erdoğan’a, 'dislike' atanlar Cumhurbaşkanı’nı tehdit mi etti? Z kuşağı adına konuşma hakkını size kim veriyor? Çekilin Z kuşağı ile benim aramdan..." görüşünü savundu.

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TIKLAYIN | Abdulkadir Selvi'den 'Z kuşağı'na: Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır