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Abdulkadir Selvi'den 'Z kuşağı'na: Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır

01 Temmuz 2020 08:20

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YKS öncesi gençlerle yaptığı canlı yayında 377 bin 'dislike' butonuna basılmasıyla gündeme gelen 'Z kuşağı'na "Gençler, dislike atan dislike’lanır" uyarısında bulundu. 

Selvi, "Z kuşağının oylarını almaya talip olan siyasi partilerin bu gençleri iyi tanıması gerekiyor. Çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sıfır atık konusunda duyarlı olan bu gençler, aynı zamanda yerel değil, dünyalı. 'Dünyalı dedik' de 'Ülke sevgileri yok' demedik. Ama bir kedinin ölümü için dünyayı yakabilirler." görüşünü savundu. 

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