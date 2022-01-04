Abdulkadir Selvi'ye göre; Kılıçdaroğlu'na MEB'de açılmayan Atatürk Bulvarı kapısı, "marjinal sol örgütlerin" eylem kapısı!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşmek üzere gittiği ancak içeri alınmayarak kapısında açıklama yaptığı Atatürk Bulvarı kapısının "marjinal sol örgütlerin eylem kapısı" olduğunu savundu.

Selvi, yazısında Kılıçdaroğlu'nun MEB'in kapısına "dayandığını" söylerken, "Ancak bakanın ziyaretçilerinin kullandığı bakanlıklar kapısına değil, marjinal sol örgütlerin eylem yaptığı Atatürk Bulvarı’na bakan kapının önüne gidiyor" dedi.

"Marjinal sol örgütlerin eylem kapısı" olduğunu öne sürmesine karşın aynı kapının bakanlık personeli tarafından kullanıldığını da yazısında geçiren Selvi, şöyle devam etti:

"Oysa sabah Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibi hem protokol kapısında hem de personelin giriş kapısında inceleme yapıyor. Üç koruma görevlisi saat 10.55-11.25 arasında protokol girişini kontrol ediyor, Bakan’ın makamını soruyor. Bir saat sonra 12.52-12.59 arasında ise bu kez korumalar Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı personel girişine geçiyorlar. Kılıçdaroğlu, protokol kapısını biliyor ama o kilitli kapıyı tercih ediyor. Çünkü kapının kilitli olması Kılıçdaroğlu’na aradığı fırsatı veriyor. Çünkü maksat, ‘Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne gitti ama Bakan görüşmedi, Bakanlığın kapısı ise kilitlendi. Bir de üstüne üstlük zincir vuruldu’." ifadelerini kullandı.

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