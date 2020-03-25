Abdulkadir Selvi: Okulların tatili uzatılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen okul tatilinin uzayacağını yazdı.

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Selvi, "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde Bilim Kurulu ile görüşüp okulların tatilinin uzatılmasını istediklerini söyledi. Erdoğan da 'Bilim Kurulu, ‘Uzatılmasında fayda var’ diyorsa uzatılsın' dedi. Cumhurbaşkanı kararı Bilim Kurulu’na bırakmıştı. Bilim Kurulu bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la toplanacak. Gündemde okulların tatilinin uzatılması var. Hem bakanlıkla, hem Bilim Kurulu üyeleriyle görüştüm. Okulların tatili uzuyor. Bu kesin. Belli olmayan tek şey, ikinci bir emre kadar mı uzayacak, yoksa bir hafta süreyle mi uzatılacak? Bu da Bilim Kurulu ile toplantıdan sonra netleşecek." ifadesini kullandı.

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