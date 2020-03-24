Erdoğan'dan online kabine toplantısı: Toplu taşıma kullanım oranı yüzde 80 düştü, eğitime verilen ara uzatılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı Koronavirüs gündemine yönelik online toplantıyı paylaştı. Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Koornavirüs'e yönelik gelişmeler ve tedbirler konuşuldu.

Bakanlarla tek tek görüntülü konuşan Erdoğan, Koronavirüs ile ilgili önlemler ile bakanlıkların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüntülü görüşmede, ürünleri değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını soracaklarını vurgulayan Erdoğan, “Ve biz tabii burada bir şeyi daha ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunları şu anda Hazine Maliye Bakanımız da Kültür ve Turizm Bakanımız ile sürekli görüşme halindeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çin’de sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık, parasını ödedik” ifadelerini kullandı.

"Eğitime verilen tatil uzatılabilir"

Yayınlanan videoda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların tatilini uzatmaya yönelik karar almak için Erdoğan'a "Bir de ben sizin talimatınızı almak isterim. Gelecek haftalarda tatil olacak mı olmayacak mı konusunda müsaadeniz olursa Bilim Kurulu ile de görüşüp bu tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur" diye sorduğu Erdoğan'ın da bakana, "Yani Bilim Kurulu ile de ben bir görüşüp gönlüm Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavisyesini çok önemsiyorum. Uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama Bilim Kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım" diye yanıt verdiği görülüyor.

Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede ise Soylu, Koornavirüs'e yönelik alınan tedbirlere dair değerlendirme yaptı. Alınan tedbirlerin sokağa yansımasını incelediklerini ifade eden Soylu, 15 büyükşehirde toplu taşıma oranında yüzde 80 oranında bir düşüş olduğu bilgisini paylaştı. Soylu görüşmede,"Yani özellikle daha önce yüzde 40’lar yüzde 30’lar civarında bir düşüş söz konusu değildi. Yani bunu hangi tarihle karşılaştırıyoruz. 1 Mart-23 Mart tarihleri arası. 1 Mart’ı bir tarafa 23 Mart’ı bir tarafa koyarsak toplam toplu taşımada yüzde 80’lik bir düşüş söz konusu. Bunun dışında turizm ile turist tur otobüsleri yüzde 80 civarında düşmüş gözüküyor” dedi.