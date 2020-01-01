Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce AK Parti’den ayrılıp yeni parti kuran Davutoğlu ve Babacan’a sempati çiçekleri gönderdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde CNNTÜRK'te, Ahmet Hakan'ın “Tarafsız Bölge” programından önce konuştuğu CHP'li Muharrem İnce'nin, AKP'den ayrılıp yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bilinen Ali Babacan’a sempati çiçekleri gönderdiğini aktardı.

Selvi, “Peki siz CHP’den ayrılıp parti kurar mısınız?” sorusuna İnce'nin, “CHP’den ayrılmam” diye yanıt verdiğini aktardı. Selvi, "Başka bir şey demedi. Biraz Demirel gibi bir hava hissettim. İşine gelmeyince konuşmuyor" görüşünü aktardı.

İnce'nin, “CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmalı” tezini tekrarladığını belirterek, "Peki kendisi CHP Genel Başkanlığı’na aday olacak mı? ‘Hayır’ ya da ‘Evet’ demiyor. Yani, 'Kapıyı ne kapatıyorum ne sonuna kadar açıyorum' havasında. Gözlemim, kongreler tamamlandıktan sonra konjonktüre bakacağı yönünde. Kongrede aday olursa şaşırmam, aday olmazsa sürpriz saymam. Kazanacağını görürse bir an bile tereddüt etmez ama kazanamayacağı bir seçime de girmez durumunda" diyerek gözlemlerini aktardı.

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