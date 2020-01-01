"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka ziyaret edeceğim' demiş"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde CNNTÜRK'te, Ahmet Hakan'ın “Tarafsız Bölge” programından önce CHP'li Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detayları aktardı. Öztürk, İnce'nin 35 milletvekiliyle birlikte izlemeye gittiği Ergenekon davasında mahkeme başkanına, "Unutmayın, bugün mahkeme başkanı olarak kürsüde oturuyorsunuz ama yarın sanık sandalyesinde siz olacaksınız. Seni, cezaevinde bir gün mutlaka ziyaret edeceğim" dediğini aktardı.

"O başkan, FETÖ'den tutuklandı, hüküm giydi" diyen Öztürk, İnce'nin henüz cezaevine giderek eski mahkeme başkanına ziyarette bulunmadığını ifade etti.

Öztürk, köşesinde Muharrem İnce'nin Meclis'e yönelik eleştirilerini şöyle aktardı:

İnce, 2002-2007 yılları arasında milletvekilleri arasında müthiş bir mizah anlayışı olduğunu, tarafların birbirlerini dinlediğini, bunun sonucunda çok olumlu adımlar atıldığını anlatıyor, “Bugün TBMM'de ne mizah anlayışı ne de karşı tarafı dinleme diye bir şey kalmadı. Şimdi TBMM o kadar etkisiz hale geldi ki bakan bile yok. İnce, Cumhurbaşkanı adayı olmaya nasıl karar verdiğini de esprili bir dille bize şöyle anlattı:

“Genel başkan adayı olduğumda, tribünlerde en az 20 bin kişi ‘İnce Başbakan' diye bağırıyordu. Delegelerin oturduğu bölümden ise tık yoktu. Seçimi kaybettim.

O gün eve gittiğimde eşimle sohbet ederken, ‘CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' diye sorduğunda, tereddütsüz ‘Ben olacağım' karşılığını verdim. Gördüğü en büyük hayalci olduğumu söyleyince, ‘Göreceksin' dedim. Yani, genel başkanlıkta yenildiğim gün Cumhurbaşkanı adaylığına karar verdim. Partimiz anket yaptırdı ve yüzde 85'i beni aday görmek istedi. Kılıçdaroğlu, davet etti ve anketlerde en yüksek oyu aldığımı belirtti ve adaylık önerisini yaptı. Bunu ikimiz de 5 gün kimseye söylemedik, hatta adaylık fotoğrafını bile duyulur diye stüdyoda değil, bir arkadaşın bürosunda çektirdim.”

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