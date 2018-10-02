Abdulkadir Selvi, Meclis'teki ‘çay sohbeti'nde konuşulanları yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin 27. dönem açılışındaki konuşması sonrasında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Grup Başkanı Ahat Andican ile bir araya geldiği ‘çay sohbeti’nde neler konuşulduğunu yazdı.

Genel Kurul salonunun hemen arkasındaki salonda gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın bir yanına Yıldırım, diğer tarafına ise Bahçeli’nin oturduğunu aktaran Selvi, “Erdoğan ile Bahçeli arasında biraz uzakta olanların duyamayacağı şekilde kısık sesli konuşmalar cereyan ediyor. Erdoğan, Meclis’ten ayrılırken ‘cumhur ittifakı’ için Bahçeli ile bir araya geleceklerini ifade etti. Bahçeli’nin ‘cumhur ittifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesi ve af teklifinden sonra iki lider ilk kez dün Meclis Başkanı’nın davetinde bir araya geldiler. Orada en kısa sürede görüşmek üzere randevulaştılar. Böylece yerel seçimde ‘cumhur ittifakı’nın devam etmesi yönünde ilk adım atılmış oldu. ‘Cumhur ittifakı’ yerel seçimde de devam edecek, ama yeni bir formatla” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’dan bazı firmaların Türkiye’ye yatırım yapmayı planladığını söylediğini de aktaran Selvi, Siemens isminin de verildiğini kaydetti. Selvi, Cumhurbaşkanı’nın çay davetine icabet eden İyi Parti için de, “Bu İYİ Parti’nin Meclis’te kategorik olarak her şeye muhalefet eden değil; kendilerince iktidarın doğrularına destek veren, yanlışlarını eleştiren bir çizgi izleyeceğini gösteriyor. CHP yerel seçimlerde İYİ Parti ve HDP ile ‘belde ittifakı’ kurmak istiyor ama HDP’nin olduğu yerde İYİ Parti’nin ittifak kuracağından emin değilim” yorumunda bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (2 Ekim) nüshasında yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.