Abdulkadir Selvi: Doğruluğundan kuşkulandığım haberi yazmadım, hayatım boyunca da pişman olmadım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'la ilgili yayılan sahte belgeyi haberleştirmediğini ve bu kararından da hayatı boyunca pişman olmadığını belirtti.

Mesut Yılmaz ile Yıldırım Akbulut’un yarışacağı kongreye sayılı günler kala Yılmaz hakkında Lions kulübüne üye olduğuna dair belge paylaşıldığını yazan Selvi, "Daha sonra FETÖ’nün sıkça kullandığı sahte evrak üretme gerçeği ile ilk olarak o zaman karşılaştım. Benim için öğretici oldu. Genç bir gazeteciydim. Çift kontrolün ne denli önemli olduğunu orada öğrendim. Haberi yayınlasam kongre sürecinde çok büyük bir sansasyona sebep olabilirdi. Sahte olduğunu tespit ettirdiğim belge Mesut Yılmaz’ın Lions kulübüne üye olduğu yönündeydi. Lions’un resmi evrakı havası verilen bir kâğıt hazırlanmıştı. Doğruluğundan kuşkulandığım haberi yazmadım. Hayatım boyunca da pişman olmadım." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın