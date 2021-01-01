Abdulkadir Selvi'den gazetecilere çağrı: Ne olur kadın cinayetleriyle ilgili haberlerimizde sıfatları kullanmayalım, katil katildir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin haberlerde Ayyıldız’ın iddiasına dayanarak, araştırılmadan ‘eski sevgili’ olarak yer verilmesini eleştirdi. Selvi, gazetecilere, eski sevgili, eski erkek arkadaşı ya da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı, sevgilsi gibi sıfatları kadın cinayetleri haberlerinde kullanmama çağrısı yaptı.

Selvi, "Korkunç bir şekilde katledilen Aylin hocayla ilgili haberleri takip ediyorum. Daha doğrusu acılı bir babanın verdiği haysiyet ve şeref mücadelesine tanıklık ediyorum. Aylin Sözer’in babası daha evladını toprağa vermeden katil Kemal Ayyıldız’ın kızının erkek arkadaşı filan olmadığını, gasp için o daireye giren bir katil olduğunu anlatmaya çalışıyor. Baba Ayhan Sözer’in çabasını anlıyorum. Onu daha evladının ölümünün üzerinden 24 saat geçmeden, 'O bir katil, kızımın erkek arkadaşı ya da sevgilisi değil' demeye iten neden bizim haber dilimizdeki sorun. Bizim yayınlarda kullandığımız yanlış ifadeler. Bir babaya bunu yaşatmamalıyız. Sorumsuzca kullandığımız ifadeler yüzünden bu kadınları ikinci kez öldürüyor, aileleri perişan ediyor, katilleri ise bilmeden koruyoruz. O ne? Eski sevgilisiymiş, eski erkek arkadaşıymış ya da birlikte yaşadığı erkek arkadaşıymış, daha ötesi birlikte olduğu sevgilisiymiş. Aylin Hoca haberi üzerinden bunları sıraladığım için ailesi beni affetsin. Aylin Sözer önceden tasarlayan bir katil tarafından vahşi bir şekilde öldürüldü ama arkadaşlar eski sevgili ya da erkek arkadaşı olmak, birlikte yaşadığı kişi olmak erkeklere, bir kadını öldürme hakkı veriyor mu? Katil, katildir." düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Bizim bu tür sıfatları takmak suretiyle yaptığımız haberler en çok katillerin işine yarıyor. Bir çağrım var. Buna gazetecilikle ilgili meslek kuruluşlarımız öncülük edebilir. Genel yayın yönetmenlerinin, haber müdürlerinin, editörlerin, muhabirlerin dikkatini çekmek istiyorum. Ne olur kadın cinayetleriyle ilgili haberlerimizde bu sıfatları kullanmayalım. Bunlar katillere toplumsal bir meşruiyet, mahkeme önünde ise hak etmediği bir ceza indirimine vesile olabilir. Katil, katildir. O kadar." ifadesini kullandı.