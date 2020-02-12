Abdulkadir Selvi: CHP’li bazı milletvekili partinin CNN Türk boykotundan rahatsız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’li bazı milletvekillerinin partinin MYK toplantısında alınan CNN Türk boykotunda rahatsız olduğunu yazdı.

CHP grup toplantısında izlemek için Meclis’e gittiğini belirten Selvi, “Basın özgürlüğünü savunan bir parti olarak, bir yayın kuruluşu hakkında ambargo kararı alınmasını içimize sindiremedik' dedi bir milletvekili. Bir başka milletvekili ise 'CNN kararı sorulduğunda ağzımızı açmadan ‘Siz de yarın iktidar olursanız demek ki daha yasakçı olacaksınız’ diye eleştiriliyoruz' şeklinde konuştu. Tecrübeli milletvekillerinden biri, 'İsmet Paşa zamanında dahi CHP milletvekilleri emir komuta ile hareket etmemiştir. CHP’yi CHP yapan farklı fikirleri savunmamızdır' diye konuştu." ifadesini kullandı.

Boykot kararını eleştiren Selvi, "AK Parti bazı yayın kuruluşlarına çıkmama kararı aldığında da yanlış bulmuştum. Erdoğan, manşetlerle çarpışa çarpışa gelen bir liderdi. Basının muhalif olması onu siyasi bir önder haline getirmişti. İktidar olunca yayına çıkmama, ambargo uygulama gibi eğilimler bana doğru gelmemişti. CHP’nin ambargo kararı SMS olarak da milletvekillerine iletilmiş ve CNN Türk’te yayına çıkmamaları talimatı verilmiş. İşte buna itirazım var. Yayın kuruluşuna çıkmayabilirsiniz. Ancak ambargo ne demek? Milletvekillerine yasaklamak ne demek? Hem özgür basını savunacaksınız, hem yasak kararı alacaksınız. CHP ne zamandan beri yasaklardan medet uman parti oldu?" görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'e karşı boykot kararı aldığını açıkladı. Özkan, 'CNN Türk kanalının 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana iktidarın reklam ajansı gibi çalıştığını' söylerken, "Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.