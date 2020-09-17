Abdulkadir Selvi: Canan Kaftancıoğlu ile geçmişe dayalı kavgası olanlar Atatürk üzerinden hesaplarını görmeye çalıştı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demeyi tercih etmesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Canan Kaftancıoğlu ile geçmişe dayalı kavgası olanlar Atatürk üzerinden hesaplarını görmeye çalıştı" görüşünü savundu.

Selvi, "Canan Kaftancıoğlu’nun konuşması CHP’deki fay hattını harekete geçirdi. Partideki Atatürk ve Mustafa Kemal ayrışmasını ortaya çıkardı. Siyasi sonuçları olur mu bilmem ama CHP’deki Atatürk tartışmasını ciddiye almak gerekiyor. Çünkü kendini Atatürkçü ve Kemalist olarak tanımlayan bir grup CHP’de pasifize edildiklerini düşünüyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, CHP’de Atatürk düşmanları olduğunu iddia etmişti. 10 Haziran hareketinden gelen ve HDP’ye yakın duran isimlerin partiye egemen olduğunu, gerçek Atatürkçülerin ise dışlandığını düşünüyorlar. CHP’de en ciddi bölünme olan Güven Partisi de benzer tartışmaların ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Atatürk tartışmasının yeni bir partiye dönüşeceğini düşünmüyorum. Öyle bir tablo yok. Ama Kılıçdaroğlu’nun tedbir almasını gerektirecek bir durum söz konusu. Atatürk’ün partisi CHP’de Atatürkçüler huzursuz. Canan Kaftancıoğlu ile geçmişe dayalı kavgası olanlar Atatürk üzerinden hesaplarını görmeye çalıştılar." ifadesini kullandı.

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