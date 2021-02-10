Abdulkadir Selvi: Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması üzerine sert bir tartışma ortamına girdik. Bir yanda kutuplaşma, diğer tarafta eylemler nedeniyle asıl tartışmamız gerekeni tartışamıyoruz. Oysa yüzde 1’lik, yüzde 2’lik dilimlerde Türkiye’nin en parlak öğrencilerini alan Boğaziçi Üniversitesi bir süredir ciddi bir gerileme içinde." görüşünü savundu.

Selvi, "Times Higher Education sıralamasına bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi son 5 yıldır adeta paraşütle yere çakılıyor. 2015 yılında 139. sıradayken 2021 yılındaki yeri 601-800 aralığında. Elbette ki bu 2015 yılından birkaç gün önceden başlayan bir gerilime süreci. Bir diğer uluslararası kriter olan Quacquarelli Symonds’taki sıralamada da bu gerileme çok net bir şekilde yer alıyor. 2015 yılında QS’te 399. sırada iken, 2021’de geldiği yer 651-700 aralığı oluyor. 2015 yılında dünya sıralamasında 399’da yer alan Boğaziçi, 2016’da 441-450 aralığına geriliyor. Ve üzücü olan, her yıl bu gerilemenin artarak devam etmesi. URAP listesinde 2015 yılında 575. sırada yer alırken, 2021 yılında neredeyse tam iki katı bir düşüşle 1096. sıraya gerilemiş." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında, "Hacettepe’nin, ODTÜ’nün ciddi bir sıçrama içinde olduğu bir dönemde Boğaziçi ciddi bir gerileme içinde. Beni asıl üzen ise bu. Bu yüzden Boğaziçi için tehlike çanları çalıyor. Başta Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri olmak üzere, işin bir de bu yüzüne bakalım. Çünkü başka Boğaziçi yok." düşüncesini dile getirdi.