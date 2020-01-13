Abdulkadir Selvi: Bazı bakanlar ve önemli bürokratların değişik yöntemler kullanarak yasaklanan Wikipedia’ya girdiği söyleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi’nin açılmasına karar verdiği Wikipedia için gerekçeli kararını bir hafta, on gün içinde açıklayacağını yazdı. Selvi, Wikipedia’nın BTK tarafından yasaklandığı günlerde bazı bakan ve bürokratların değişik yöntemleri kullanarak erişim sağladığını öne sürdü. Selvi, “Bunlar yasak kararının alınması ve uygulanmasında etkin olan isimler çıkarsa şaşırmayın” düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Anayasa Mahkemesi: Wikipedia'ya erişimin engellenmesi hak ihlali

Selvi, “Edindiğim bilgiye göre gerekçeli karar büyük ölçüde tamamlanmış, gerekli incelemelerin yapılmasıyla birlikte 1 hafta 10 gün içinde yayınlanacak.

Böylece yeniden Wikipedia’lı günlere dönmüş olacağız ama zaten halkımız bir yolunu bulup giriyordu. WikiZero en çok kullanılan yöntemdi. WikiPen’i tercih edenler de vardı. İlk başlarda başına sıfır ekleyip girmeyi deneyenler de olmadı değil” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | “Wikipedia ne zaman erişime açılacak?” sorusuna Bakan Gül’den yanıt: AYM’nin gerekçeli kararı açıklaması bekleniyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde Wikipedia için AYM’nin gerekçeli kararını beklediklerini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın erişiminin engellenmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine 6'ya karşı 10 oy ile hükmetti. AYM, sulh ceza hâkimliğinden 970 gündür erişime kapalı Wikipedia'nın yasağının kaldırılmasını istedi.

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