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Bilim / Teknoloji

“Wikipedia ne zaman erişime açılacak?” sorusuna Bakan Gül’den yanıt: AYM’nin gerekçeli kararı açıklaması bekleniyor

10 Ocak 2020 11:18

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen henüz erişme açılmayan Wikipedia’ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, “Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır”  dedi.

TIKLAYIN | Anayasa Mahkemesi: Wikipedia'ya erişimin engellenmesi hak ihlali 

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın erişiminin engellenmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine 6'ya karşı 10 oy ile hükmetti. AYM,  sulh ceza hâkimliğinden 970 gündür erişime kapalı  Wikipedia'nın yasağının kaldırılmasını istedi.

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Anayasa MahkemesiAYMWikipediaAdalet BakanıAbdülhamit Gül
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