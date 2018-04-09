Abdulkadir Selvi: Bakanlar Kurulu'nda ve parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, büyük kongrede seçilecek yeni Merkez Karar Yönetim ve Kurulu (MKYK) ile değişecek Bakanlar Kurulu'nun AKP'yi 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacağını söylerken, Bakanlar Kurulu’nda ve parti yönetiminde önemli değişiklikler beklendiğini kaydetti.

Erdoğan'ın MHP ile itifakı sağlama aldığını ve 2019 seçimleri için yeni bir oyun kurduğunu ifade eden Selvi, "Erdoğan 2019 seçimlerine farklı bir strateji ile hazırlanıyor" dedi. Erdoğan'ın 2019 stratejisini Kılıçdaroğlu üzerine kurduğu ileri süren Selvi, "Erdoğan yüklendikçe Kılıçdaroğlu sertleşiyor, Kılıçdaroğlu sertleştikçe Erdoğan’a yarıyor. Böylece CHP Lideri’ni gaf yapmaya zorluyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın şimdiye kadar olan süreyi "AKP'de değişim dönemi" olarak değerlendirdiğini ifade eden ve Bakanlar Kurulu ile parti yönetiminde önemli değişiklikler beklendiğini de kaydeden Selvi, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerde ve teşkilatlarda köklü değişiklikler yaptı. Böylece metal yorgunluğundan diriliş aşamasına gelindi. Bu arada MHP ile ittifakı gerçekleştirip en önemli adımlardan birini attı. AK Parti’yi 2019 seçimlerine taşıyacak olan kadroların seçiminde iki aşama kaldı.

1- Büyük kongrede yeni MKYK seçilecek.

2- Bakanlar Kurulu değişecek."