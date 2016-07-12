Abdulkadir Selvi: Bahoz Erdal'ın varsa dirisini yoksa ölüsünü Kandil’e getirmeye çalışıyorlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'BahozErdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in öldürüldüğüne dair çıkan iddialarla ilgili olarak, "Dört gün oldu ama Bahoz Erdal bulmacası çözülemedi. Tam tersine daha gizemli bir hal aldı" dedi. "Bahoz Erdal’ın son olarak Menbiç’e yönelik operasyonunun koordinasyonunda görev aldığı söyleniyor. Menbiç operasyonu IŞİD’e karşı Amerikalılarla birlikte yürütülen bir operasyon. Kara birlikleri olarak Demokratik Suriye Güçleri adı altında YGP’nin katıldığı bir operasyon. Amerikan askerlerinin YPG üniforması taktıkları operasyondan söz ediyorum" diyen Selvi, "Satır aralarındaki mesajı kaçırmadığınızı umuyorum. Bahoz Erdal isimli PKK yöneticisinin müttefikimiz Amerika’yla yürütülen Menbiç operasyonunun planlayıcılarından biri olması. Bazı kaynaklar ise Bahoz Erdal’ın şu anda Kobani’nin güneyinde olduğunu söylüyor" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin, "Yeni iddia: Bahoz Erdal Menbiç'i planlamış" başlığıyla yayımlanan (12 Temmuz 2016) yazısı şöyle:



Tel Hamis Tugayları, Bahoz Erdal'ı öldürdüklerini açıkladı.

Tel Hamis Tugayları adına yapılan açıklamada, Bahoz Erdal’ın, Hümo’dan Kamışlı’ya giderken cuma gecesi 20.25’te korumalarıyla birlikte bulunduğu araca yapılan saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Anadolu Ajansı’nın haberi geçtiği andan itibaren resmi kanallardan teyit etmeye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ihtiyatlı bir dil kullandı. “Bu yöndeki haberlerin teyidine yönelik çalışmalar devam ediyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bu yöndeki bir soruya, “Bahoz Erdal’ın öldürüldüğüne dair haberler var ancak teyit edilmedi. Bilgiler teyit edilirse resmi açıklamalar yapılır. Bunlar teyide muhtaç bilgiler” karşılığını verdi.

Dört gün oldu ama Bahoz Erdal bulmacası çözülemedi. Tam tersine daha gizemli bir hal aldı.

PYD Kamışlı'da 200 kişiyi sorgulamış

Himo’dan Kamışlı’ya giderken Bahoz Erdal’ın içinde olduğu düşünülen bir araç vuruldu.

Olaydan sonra Kamışlı’da panik yaşandı. Kamışlı’nın giriş-çıkışları kapatıldı. PYD, bir tutuklama furyasına girişti. Öyle ki aralarında PKK’lılarında bulunduğu 200 kişinin tutuklanıp sorgulandığı söyleniyor. Hâkim noktalara keskin nişancılar yerleştirildi. Panik hali, olağanüstü bir şeylerin yaşandığının ispatıydı.

Ama net olmayan bir şey var. Aracın içinde Bahoz Erdal var mıydı, yok muydu?

Tel Hamis Tugayları sözcüsü Halid El Hasekavi, Bahoz Erdal’ın eylem sırasında araçta olduğu ve öldürüldüğü konusunda ısrarlı. Başka bir bilgi daha var. Halid El Hasekavi, Bahoz Erdal’ı 2 gündür takip ettiklerini, aracın hareketinden itibaren bilgilerinin olduğunu söylüyor.

“Bahoz Erdal iki gündür tarassut (gözetleme, takip) altındaydı” diyorlar.

Suriye'de değil, Kandil'deydi servisi

Eylemin ciddi bir takip sonucunda gerçekleştirildiğini ve hedefin ortadan kaldırıldığını savunuyorlar.

PKK kaynakları ise suskun. Ama bir yandan da Bahoz Erdal’ın Suriye’de değil, Kandil’de olduğunu servis ediyorlar.

Ama şu ana kadar ciddi bir kanıt sunabilmiş değiller.

Bahoz Erdal eğer yaşıyorsa, Kandil’e ulaşmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Çünkü Türkiye bir süredir PKK ile PYD’nin aynı şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bahoz Erdal başta olmak üzere PKK yöneticilerinden bir kısmının PYD’nin yönetiminde yer aldığını ve Suriye iç savaşına bizzat katılarak YPG’yi yönettiklerini savunuyor. Bahoz Erdal’ın, Suriye’de PYD’nin bölgesinde öldürülmesi, Türkiye’nin bu tezini güçlendirecek. O nedenle varsa dirisini yoksa ölüsünü Kandil’e getirmenin çabası içindeler.

Müttefikimiz ABD'yle yürütülen operasyon

Yerel kaynaklar ise iki tarafı da doğrulamıyor. Zaten Bahoz Erdal uzun bir süredir Kandil’de değil, Suriye’de. KCK’nın yönetimindeki 53 kişiden 17’si PYD’nin de yönetiminde. Bunların başında Bahoz Erdal geliyor. Kod adı Bahoz Erdal ama gerçek ismi Fehman Hüseyin olan, bir Suriye vatandaşı. Suriye iç savaşı başladığında PKK’nın Suriye kolunu organize eden isimlerden. Sofi Nurettin ve Mustafa Karasu ile birlikte uzun bir süredir Suriye topraklarında PYD-YPG’nin yapılandırılmasıyla ve Suriye’deki savaşıyla ilgililer.

Bahoz Erdal’ın son olarak Menbiç’e yönelik operasyonunun koordinasyonunda görev aldığı söyleniyor. Menbiç operasyonu IŞİD’e karşı Amerikalılarla birlikte yürütülen bir operasyon. Kara birlikleri olarak Demokratik Suriye Güçleri adı altında YGP’nin katıldığı bir operasyon. Amerikan askerlerinin YPG üniforması taktıkları operasyondan söz ediyorum. Satır aralarındaki mesajı kaçırmadığınızı umuyorum. Bahoz Erdal isimli PKK yöneticisinin müttefikimiz Amerika’yla yürütülen Menbiç operasyonunun planlayıcılarından biri olması. Bazı kaynaklar ise Bahoz Erdal’ın şu anda Kobani’nin güneyinde olduğunu söylüyor.

PKK ile mücadelede lider konseptine geçiş

Bahoz Erdal ile birlikte önemli bir başka isim daha var: Sofi Nurettin. Bahoz Erdal’a yönelik operasyonun bir benzeri Sofi Nurettin için düzenlenmişti, ama başarılı olmadı. Türkiye geç kalmasına rağmen bir süre önce PKK ile mücadelede, “lider konsepti”ne geçti. Özel birlikler Irak ve Suriye’ye giriş yapmak suretiyle ya da Türkiye’ye yakın gruplar aracılığıyla çeşitli seviyelerdeki lider kadroya yönelik bu tür operasyonları gerçekleştiriyor.