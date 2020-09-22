Abdulkadir Selvi: Akşener, Kürt ve Zaza seçmene sıcak mesajlar verdi, kahvaltı masasının iki ayağının kurulmakta olduğunu görüyoruz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin 2. Olağan Kongresi'nde Kürt ve Zaza seçmenlere sıcak mesajlar gönderdiğini belirtti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına göndermede bulunan Selvi, "Kahvaltı masasının iki ayağının kurulmakta olduğunu görüyoruz" görüşünü savundu.

Selvi, "Akşener kurultayda 'İyi Parti’yi, iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu' mesajıyla Kürt ve Zaza seçmenlere sıcak mesajlar gönderdi. Akşener’e yakın isimler bu sözleri’ Türkiye olarak biz bir bütünüz’demek için sarfettiğini söylüyorlar ama bir de madalyonun öteki yüzü var." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Akşener’in bunca söz arasında Kürt ve Zaza vurgusu yapmasını siyasi konjonktür ışığında değerlendirdiğimizde kahvaltı masasının iki ayağının kurulmakta olduğunu görüyoruz. Akşener bir yandan Kürt seçmene sıcak mesajlar gönderiyor, diğer yandan milliyetçi ve ulusalcı refleksleri güçlü olan İyi Parti seçmenini hazırlıyor, bir yandan da partisini ‘millet ittifakı’na göre dizayn ediyor." ifadesini kullandı.

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