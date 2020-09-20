İyi Parti kurultayında tek aday olan Meral Akşener, bin 289 oyla genel başkan seçildi

İyi Parti'nin “Millet bu bizi çağırıyor” sloganıyla düzenlediği ikinci olağan kurultayı, Ankara'da düzenlendi. Kurultayda tek başkan adayı olan Meral Akşener, bin 289 delegenin oyuyla bir kez daha parti Genel Başkanı seçilirken yaptığı konuşmada hükûmetin politikalarına ve Cumhurbaşkanlığı sistemine yüklendi. Aşener, "geçmişin hatalarını tekrarlamadan güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirerek Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırma" sözü verdi.

Asıl rekabet ise 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçiminde yaşanıyor. Partinin yönetim organlarına üyeliklerin çarşaf liste yöntemi ile yapılacağı seçimde, Akşener'in 100 kişilik ‘anahtar liste' çıkaracağı öne sürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Altınpark'ta açık havada düzenlenen kurultay alanında "İstanbul sözleşmesi yaşatır", "Hayvan Hakları Kanunu her canlının hakkı " yazılı pankartlar asıldı. Kurultayda son dönemde tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere doğa hakları ve EYT’lilere ilişkin de mesajlar paylaşıldı.

Seçim öncesi kürsüye çıkan İyi Parti lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. "Sen adaleti öldürdün. Hukukun adamına göre işlediği, soruşturmaların twitter tabelasına göre yürütüldüğü bir ülke yarattın" diyen Akşener, "Ama unutma gün gelir, bir gün adalet herkese lazım olur" dedi.

Akşener, AKP iktidarını ayrıca, "Pandemi süresince milletine maske bile dağıtamayan bu iktidar, o beş müteahhidin milyarlarca liralık alacağını dakika geciktirmedi. Beş müteahhide 'Hızır' olan iktidar, milletine, ola ola 'Hızır Paşa' oldu" sözleriyle eleştirdi.

İyi Parti Kurultayı'ndan detaylar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılan kurultaya delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensupları dışında kimse alınmadı. Kurultayın yapılacağı alanda ve çevresinde güvenlik önlemi alınırken, içeriye tek arama noktasından geçildi.

Kurultayda EYT, doğa ve İstanbul Sözleşmesi vurgusu

İyi Parti, kurultayı salgın nedeniyle CHP gibi açık havada yaparken, alanda AK Parti tarafından tartışmaya açılarak kadın örgütleri ve muhalefet partilerinin tepkisini toplayan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin de mesajlar yer aldı. Kurultay alanında ve kürsünün arkasındaki platformda“ İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Kadına şiddete son” mesajları paylaşılırken, doğa hakları ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da unutulmadı.

İyi Parti'nin kurultay rengi: Yeşil

Alanda “Yaşama ve canlıya saygı” pankartları yer alırken, Meral Akşener’in konuşma yapacağı kürsü ve etrafında da yeşil renk hakim. Kurultayda dikkat çeken bir diğer nokta da EYT’lilere ilişkin pankartlar oldu. Alanda ve kürsüde “EYT kazanacak” mesajları yer aldı. Kurultayda korona virüsü tedbirleri kapsamda her yere el dezenfektanları yerleştirildi.

İyi Parti lideri Meral Akşener’in yeniden tek aday olduğu kurultayda kayıtlı bin 379 delege 150 kabinde oy kullanarak partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrosunu belirleyecek.

Akşener seçim öncesi kürsüye çıktı

Seçim öncesi kürsüye çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ekranları başında, radyoda, internette, sosyal medyada, bizi izleyen aziz milletimize selam olsun! Anadolu bozkırında, kalbi her daim memleket için atanlara selam olsun! Toroslar’ın eteklerinde, iyi ve cesur evlatlarını bekleyenlere selam olsun! Mavi Vatan’ı kucaklayan Ege’ye selam olsun! Trakya’da yolumuzu gözleyenlere selam olsun! Karadeniz’in yaylalarından Ankara’ya, Altınpark’a kulak verenlere selam olsun. Ecdadımızı koynunda saklayan, Ani’ye, Ahlat’a, Doğu Anadolu’ya selam olsun!

Güneydoğu’da bize kucak açan, İYİ’leri bağrına basan gül yüzlü çilekeşlere selam olsun! Balkanlar’dan Çin Seddi’ne, büyük sevda coğrafyasına selam olsun! Oğuz Ata’nın, Bilge Kağan’ın, Atilla’nın, Hayme ananın torunlarına; Kürşad’ın, Alparslan’ın, Selahattin Eyyubi’nin, Sultan Mehmed’in evlatlarına; GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün çocuklarına selam olsun!

21 yıldır hakkını arayan, ama haksızlığın alasıyla muhatap olan EYT’lilere selam olsun! Yürekleri bu ülkenin evlatlarını yetiştirmek için atan, 2019’da KPSS’de, her daim de mülakatlarda mağdur edilen, Ve bir türlü atanamayan öğretmen kardeşlerime selam olsun! Her türlü tehdit ve baskıya rağmen, Hakikati seslendirmekten vazgeçmeyen, özgür basınımızın cesur mensuplarına selam olsun! Cennet vatanımız, cennet kalsın diye, Kazdağları’nda, Salda’da, Cerattepe’de, zalime kafa tutan o koca yüreklere selam olsun!

Kadınlarımız yaşasın diye, bu çürümüş zihniyet değişsin diye, tek vücut mücadele veren, Umay Ana’nın kızlarına selam olsun! E tabi bir de kendini Saraya kapatıp, millete sırtını dönenler var… Milleti değil, eşi dostu zengin edenler var. İYİ Parti’nin yükselişini hasetle, kıskançlıkla izleyenler var. Milletin parasıyla sarayda sefa sürenler; size de selam olsun!



Dava arkadaşlarım; Bizi bu güzel günde buluşturan Cenabıhakk’a şükürler olsun. Hala buradayız… Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen; BİZ HALA BURADAYIZ! VE DİMDİK AYAKTAYIZ! Neden hala buradayız biliyor musunuz? Çünkü arkamızda dağ gibi duran milletimiz var. Bundan 3 yıl önce, İYİ Parti’yi bu aziz millet kurdu. İYİ Parti’yi, çocuğunun okul derdine düşmüş anneler, borç batağında kaybolan babalar kurdu. İYİ Parti’yi, Traktörüne mazot, toprağına tohum alamayan çiftçiler,

siftah edemeyen esnaf kardeşlerim kurdu. İYİ Parti’yi, eve ekmek götüremeyen emekliler, geçinemeyen asgari ücretliler kurdu.

İYİ Parti’yi, Ak Partili dayısı olmadığı için mülakattan elenenler, üniversite mezunu işsizler kurdu. İYİ Parti’yi, son bir umutla; memleketten ümidini kesmiş, hayalleri çalınan gençler kurdu. İYİ Parti’yi hayatın her alanında horlanan, şiddet gören, öldürülen kadınlar,Oyun çağında gelin edilen, tacize, tecavüze uğrayan çocuklarımız kurdu. İYİ Parti’yi, iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürt’ler kurdu, Zaza’lar kurdu.

İYİ Parti’yi, “Ali” dedi, “Hızır” dedi diye, Atatürk’ü sevdi diye, din düşmanı ilan edilenler kurdu. İYİ Parti’yi, “Mustafa Kemal de benim, Fatih de benim; Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim” diyenler, Kutuplaşmadan, iteklenmekten bıkan “mahallesizler” kurdu.



Dava arkadaşlarım; Milletimiz, 25 Ekim 2017’de bir kıvılcım çaktı. Bugün o kıvılcım Türkiye’nin tamamında yanan koca bir ateş oldu. Bu ateş, sizin eseriniz. Her birinizle gurur duyuyorum. Çünkü o ateş, kolay yanmadı. Önce, “ortaya çıkamazlar” diyenler oldu. Çıktınız. Sonra, “kuramazlar” diyenler oldu. Kurdunuz. “Üç beş aya dağılıp giderler” diyenler oldu. Dağılmadınız, dağıtamadılar. Engellemek isteyenler oldu. O engelleri yıkıp geçtiniz. Abdurrahim Karakoç’un dizelerindeki gibi;

“Her kapıda bir hesaba girmeyen,

İnancından zerre taviz vermeyen,

Dost alnına kara leke sürmeyen,

Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.”

Yola bu şiarla çıktık. Bu şiarla yürüdük, engelleri aştık. Ve aynı şiarla dimdik yürümeye devam ediyoruz. Çünkü haklıyız, ve biliyoruz ki; Allah haklıların yanındadır!

"Türkiye, iyi yönetilmiyor"

Aziz milletim; Türkiye, iyi yönetilmiyor. Ak Parti iktidarı, memleketin en önemli meselelerinde gösterdiği beceriksizliklere, her gün bir yenisini ekliyor. Türkiye’yi 2. Dünya Savaşından koruyan, Kore’de Türk’ün kudretini dünyaya gösteren, Akdeniz’in ortasında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduran, Kardak’a bayrağımızı diktiren, Terörist başını Suriye’den çıkartıp, kapı kapı gezdiren, Türk dış politikası terk edildi. “Şam’da Cuma namazı kılacağız” diyerek, Türkiye’yi soktukları yolun sonunda, 5 milyon sığınmacı ülkemize yerleşti. Üstüne, milletimizin alın teriyle birikmiş, 50 milyar dolarımız heba oldu. Ve fatura kabarmaya devam ediyor…

"Erdoğan; Küsüp, büyükelçilerimizi çektiğin ülkeler, bugün başkalarıyla kol kola ve karşımızda"

Sayın Erdoğan; Küsüp, büyükelçilerimizi çektiğin ülkeler, bugün başkalarıyla kol kola ve karşımızda. “Dostum” dediğin her ülke liderinin, Türkiye’ye mutlaka bir zararı var. Dostun Trump, pkk-ypg’ye milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat veriyor.

Kankan Putin’in, bomba yağdırdığı Mehmetçiklerimizin acısı hala dinmedi. 10 sene önce beraber tatil yaptığın, “Kardeşin” Esat’la, 10 senedir uğraşıyorsun,

bir arpa boyu yol alamadın…



“Ege’de Türk adaları işgal ediliyor, gereğini yapın.” dedik, dinlemedin. Havaya bakıp ıslık çaldın, oralı olmadın, yakılan mangalların dumanını görmedin. Gittin, Yunan başbakanı Karamanlis’i, evladına nikah şahidi yaptın. Mısır’ın iç sorununda taraf oldun, Sisi’ye taktın, Mısır’ı Yunanistan’ın kucağına attın. Esat’a taktın, Suriye’yi ABD’nin, Rusya’nın, pkk’nın kucağına attın.



Dava arkadaşlarım; Mesele aslında ne biliyor musunuz;

Bu muhteşem ve büyük ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unuttular. Milletin hazinesini damadına bağlayacak kadar gerçekten kopan bir anlayış, ülkeyi de kendi şirketi görmeye başladı… Böyle olunca da, 83 milyonun alın terini, göz nurunu, kendi malları saymaya başladılar.

"Burası, babandan sana miras kalmış aile şirketin değil"

Kardeşim; Burası, babandan sana miras kalmış aile şirketin değil. Burası atamızdan bize miras kalan Türk Devleti! Bu gerçeği her birinize, bir bir öğreteceğiz. Ya öğreneceksiniz, ya da ilk koyulan sandıkta gideceksiniz!

"Gün gelir, bir gün adalet herkese lazım olur"

Sayın Erdoğan; Bunların hepsi oldu, milletimiz bunları tüm çıplaklığıyla yaşıyor. Bunların hepsi oldu; çünkü sen adaleti öldürdün. Hukukun, adamına göre işlediği, Soruşturmaların, twitter tabelasına göre yürütüldüğü bir ülke yarattın. Ama unutma; Gün gelir, bir gün adalet herkese lazım olur…



Yol arkadaşlarım; İktidarda kalmak, koltuğunu korumak için her şeyi mübah gören bu zihniyet; En büyük kötülüğü, bağrından çıktığı bu vefakar millete yaptı: Her zorluğu omuz omuza vererek aşmış, koca bir milleti, birbirine düşman hale getirdiler.

Tasada ve sevinçte kucaklaşmayı bilen, yüce yürekli bir milleti, ortadan ikiye böldüler.



Türk Milleti’ne, Cumhur ittifakından önce, “İllet” diyen, “Zillet” diyen, “Terörist” diyen çıkmamıştı. Onu da yaptılar. Milletin birliğini temsil eden o özel makamda bile, bunu yaptılar.



İktidardakilere sesleniyorum; Milletimizin feraseti yüksektir. Ama aynı zamanda,

o yüksek ferasetli milletin, bileği kalın, tokadı serttir. Milletimiz düşmanlıktan, ayrışmadan, nefret söyleminizden artık bıktı. Siz görmeseniz de, bu sabırlı milletin sabır taşı, artık çatlamak üzere. Günü geldiğinde öyle bir tokat yiyeceksiniz ki, ne olduğunuzu şaşıracaksınız.

Erdoğan'a: Hâlâ beceriksiz damadının aklıyla, , şakşakçı saray danışmalarının lafıyla iş görmeye çalışıyorsun

Sayın Erdoğan; Ülkeyi içine soktuğun durumu beğeniyor musun? Milletimize reva gördüğün bu tablodan memnun musun? Bütün bu tabloya baktığımızda, dönüp gençlerimize ne diyeceğiz? “Bugünü kaybettik, bari yarını kurtaralım diyorum.”, sen yine oralı değilsin. Hala beceriksiz damadının aklıyla, şakşakçı saray danışmalarının lafıyla, iş görmeye çalışıyorsun. Söyler misin sayın Erdoğan; Gençlere ne diyelim?



Canın sıkıldıkça onlara sarıyorsun. Özgürlüklerine, haklarına el koyuyorsun. Hayalleri zaten kalmadı, gelecekten umutlarını da kesiyorlar, Ama senin umurunda bile değil. Her üç gencimizden biri işsizken, sen hala 2023’ten, 2053’ten, 2071’den bahsediyorsun. 1071, Türk gençliğine, vatan verdi. 1453, Türk gençliğine, Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul’u verdi. 1923, Türk gençliğine, Türkiye Cumhuriyeti’ni verdi.



Atatürk, “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” diyerek, Türk Gençliğine özgüven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan? İşsizlik verdin. Umutsuzluk verdin. Bunalım verdin.



Bak, sordular gençlere; Dediler ki, “Türkiye dışında yaşamak ister misin?” Yüzde 62’si ne dedi biliyor musun? “Evet” dedi. Hem de geri dönmemecesine… İşte gençlerimize verdiğin armağan Sayın Erdoğan: İçinde nefes alamadıkları, ait hissedemedikleri bir Türkiye … Sen gençlerimize kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan!

Değerli dava arkadaşlarım;

Gencini düşünmeyen, ülkesinin geleceğini düşünemez.

Ülkenin geleceğini düşünmeyen de,

o geleceğin teminatı olan eğitime yatırım yapmaz.

Bakın;

Bugün 24 yaşında olan üniversite mezunu bir gencimiz;

Hayatı boyunca 15 kere sınav sisteminin değiştiğine şahit oldu.

Ama doğru sistem hala bulunamadı…

Üniversiteden mezun olup diplomasını alınca, hayata atılabileceğini düşündü.

Ama Ak Partili yeğenler, kuzenler bitmedi, sıra bir türlü ona gelmedi.

Akademisyen olmak istedi.

Ama girdiği sınavlardan, geçerli puanlar almasına rağmen,

Kayırma mülakatlarına, rektörün akrabalarına takıldı.

Gün geçtikte ticarileşen eğitim sistemi içerisinde, hep devlet okullarında okudu.

Ama başvurduğu yerlerin kapısı ona değil;

Amerika’da, İngiltere’de okuyan zengin çocuklarına açıldı.



Sayın Erdoğan;

Eğitim;

kaç üniversite açtığın değil,

kaç üniversite mezunu genci hayata katabildiğindir.

Eğitim; bir ticari sektör değil,

devletin milletine sağlaması gereken en temel hizmettir.

Eğitim; İzmit’ten çıkan memur çocuğu Meral Gürer’i,

devlet okullarında okuyarak bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapandır.

Sen pek anlamazsın ama;

Eğitimde sürdürülebilir bir vizyon;

Büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye’nin anahtarıdır.



Aziz milletim;

Gencinin değerini bilmeyen, ülkesinin de değerini bilmez.

Allah’ın bize lütfu olan doğamızın talan edilmesi de bundandır.

Eğitim gibi, sağlık gibi, memleketin en temel hizmetlerini,

ticaret gören bu rantçı zihniyet, sadece adalet duygumuzu sarsmadı.

Doğayı da katletti.

Gözümüz gibi bakmamız gereken Kaz Dağları, delik deşik edildi.

Cerattepe gibi bir cennet köşe, ahbap müteahhitlere yem edildi.

Salda Gölü şantiyeye çevrildi.



Bu memlekette,

672 yıllık tarih mirası olan Galata kulesine,

matkapla, hilti’yle girildi!

İşte o kadar gözleri döndü, bu kadar yoldan çıktılar.

Gürül gürül su akan her yere, HES’ten set ördüler.

Çatlayan toprak, yaş almışların gözyaşlarıyla sulandı.

Dünya her fırsatta yenisini dikerken, mübarek zeytinliklere kıydılar.

Allah’ın bize bahşettiği, Türkiye’nin eşsiz doğası adeta betonla kaplandı.



Buldukları her arsaya kule diktikleri İstanbul’a,

ihanet ettiklerini itiraf ettiler ama,

Hala, her güne ayrı bir doğa katliamı ile uyanıyoruz…

Tek sevdiği para olanlar,

mal, mülk, koltuk olanlar,

doğayı da sevemez, insanı da sevemez, hiçbir canlıyı sevemez.

Can veren, karın doyuran, nefes olan toprağa kıyanlar,

Allah’ın yarattığı o güzelim canlılara kıyılmasına da sessiz kalıyor.



Güzelim ceylanlarımızı,

Tunceli’de vatandaşın kutsal bildiği dağ keçilerini,

ihaleyle yabancıya avlattırmaya kalkıyorlar.

Şiddet gören, tecavüze uğrayan sevimli dostlarımızla ilgili,

hala kıllarını kıpırdatıp, kanun bile çıkarmadılar.

Hayvanların işkenceye uğraması, katledilmesi, hala sadece kabahat sayılıyor.

Buna sessiz kalana selam vermek bile kabahat…

Allah’ın emanetine bu kadar kayıtsız kalıp,

üstüne de ‘Müslümanım’ diyebilmek, her beşere nasip olmaz.

Bu arkadaşlara nasip oldu…



Aziz milletim;

Cumhuriyetin 80 yılda yaptıklarını, satıp savan, yiyip bitiren, yağmalayan bir doymazlıkla karşı karşıyayız.

Ne dış politikada, ne ekonomide, ne kalkınmada, ne eğitimde,

hiçbir konuda istikrar sağlanamadı.

İstikrarlı oldukları tek konu, verdikleri ballı ihaleler oldu.

Çocuklarımızın rızkı, rant çetelerine peşkeş çekildi.

Bire yapılacak işler, beşe ihale edildi.

Geçmediğimiz yol ve köprülerden adeta haraç kesildi.

Pandemi süresince milletine maske bile dağıtamayan bu iktidar,

o beş müteahhitin milyarlarca liralık alacağını dakika geciktirmedi.

Beş müteahhite “Hızır” olan iktidar,

milletine, ola ola “Hızır Paşa” oldu.



Bu iktidar, 18 yıl boyunca, ne kadar çıkmaz sokak varsa, hepsine girdi.

Ve tüm dünya büyürken,

Türkiye’nin geliri 10 sene öncesine geriledi.

Bugün milli gelirimiz, 2010 senesiyle aynı.



Gelirimiz artmadı ama, giderlerimiz katlanarak arttı.

İktidara geldiklerinde otomobil alınabilen parayla,

bugün ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor.

O paraya bugün bilgisayar satılıyor, bilgisayar!



Geçen sene 24 lira olan bir ürünün fiyatı, bugün 36 lira olmuş.

Sorsan enflasyon yüzde 14.

Kendilerini kandırıyorlar, bizi de kandırabileceklerini sanıyorlar.

Oysa Partili Damat Ekonomisi’nin gerçekleri çok başka…



Aylardır yollardayım.

Sokak sokak geziyorum.

Esnafla oturuyorum, işsizlerimizle konuşuyorum.

Çalışanlara bir dokun, bin ah işit…

Nevşehir’de masamıza gelen çiftçimizin anlattıkları yürek dağlıyor.

Gübresi, mazotu, tohumu derken,

mahsulü sattığında cebinden para ödemezse iyi.

Kapısını çaldığımız esnafın ilk cümlesi,

“Birçok gün siftahsız kapatıyoruz.” oluyor.

Yolumuza çıkan gençlerin derdi ortak; işsizlik.

O analar, o babalar çocuklarına bir yuva kurma hayalinde.

O çocuklar ise, bir iş bulup, babasının karşısında dik oturabilme,

Zorda olan ailesine destek olabilme derdinde.

Türkiye bunu hak etmiyor.

Türkiye’nin kaynakları var.

Türkiye zengin bir ülke.

Türkiye, milletini bolluk içinde yaşatacak her şeye sahip.

Ama 83 milyon vatandaşım, damadın gözünde 5 müteahhit etmiyor.

Pandemi döneminde bile, zorda olan vatandaşına 10 milyar lirayı zor dağıtan iktidarın,

o beş müteahhite 2 ay önce ödediği para, 116 milyar lira.



Ayıptır, günahtır.

Ama milletin hazinesini, doların artmasını sorun etmeyen,

Hatta sorun etmediği gibi,

bir de üstüne espriler patlatabilen bir damat yönetiyor.

Bundan büyük felaket olabilir mi?

Bu arada, lafa geldi mi doların artması sorun değil ama,

Dolar düşsün diye sata sata merkez bankasında döviz bırakmadılar…

Bu ne perhiz,

bu ne lahana turşusu Damat Bey?

2001 krizinde bile, 1 dolar 1.6 liraydı.

Bugün neredeyse 8 liraya dayandı.

Neredeyse 5 katı.



Sayın Erdoğan;

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçince,

Hani Türkiye prangalarından kurtulacaktı?

Hani zengin olacaktık?

Hani ekonomi uçacaktı?

Bu mu damadınla el ele uçurduğunuz ekonomi?

Ülkenin parasını pul ederek, kimi, neyi uçuruyorsunuz?



Dava arkadaşlarım;

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri bu ucube sistem,

Bırakın Türkiye’yi uçurmayı, her geçen gün uçuruma sürüklüyor.

Bu sistem yüzünden;

Mutfakta tencere kaynamıyor,

Pazarda fileler dolmuyor.

Bu sistem yüzünden;

Türkiye’nin borcu büyüyor, geliri azalıyor,

Çalışanların maaşları kuşa dönüyor.

Bu sistem yüzünden;

Anaların evlatları iş bulamıyor,

Her gün daha fazla genç, ülkesinden umudu kesiyor.

Bu sistem yüzünden;

Yüzler artık gülmüyor,

Dertler her geçen gün daha da büyüyor…

Bu millet, bu ucube sistemi hak etmiyor!



Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi,

Ama artık damadın yalanları, milletin gerçeklerini saklayamıyor.

İşte bu yüzden;

Tarlalardan, köylerden, bir ses yükseliyor.

Dükkanlardan, atölyelerden, bir ses yükseliyor.

Mahallelerden, sokaklardan bir ses yükseliyor.

Karış karış gezdiğim Anadolu’dan,

Türkiye’nin dört bir yanından, bir ses yükseliyor.

Duyuyor musunuz;

MİLLET, BİZİ ÇAĞIRIYOR!



Büyük Türk Milleti;

Diplomasiden ekonomiye,

Eğitimden üretime,

İşsizlikten borçlara,

Boşaltılan hazineden, vatan evlatlarını ortada bırakan kayırmacılığa kadar,

Bütün bu keşmekeşin ve çilenin çözümü belli;

İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM!

Ve o çözümün adresi İYİ Parti!



Bugün, buradan ilan ediyorum ki;

İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak,

ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen,

Milletimizi yokluğa mahkum eden, bu düzeni değiştireceğiz!



Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz.

Eskinin yanlışlarının tekrar edilmediği,

Vesayetin olmadığı,

Hakimiyetin gerçekten milletin olduğu,

demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı,

21’inci yüzyıl Türkiye’sine yakışır bir sistemle, milletimizi buluşturacağız.

İYİLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM’le,

Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız!



Peki nasıl olacak?

Söyleyeyim:

Türkiye’yi ayağa kaldırmanın ilk adımı,

bir Washington’a, bir Moskova’ya, bir Berlin’e, bir Londra’ya koşan şaşkınlıktan kurtulmaktır.

Yani Tam Bağımsızlıktır.

Tam bağımsızlık, itibarlı uluslararası ilişkiler demektir.

Bunu sağlayacak, Türkiye’ye kaybettiği itibarını yeniden kazandıracağız.

Türkiye’nin menfaatleri söz konusuyken bile,

ona buna atarlanmayı diplomasi zanneden anlayışa son vereceğiz.



Buradan ilan ediyorum ki;

Türk dış politikası, milli çıkarlarımızın gerektirdiği bir karaktere bürünecek.

Liderler arasındaki dostluk ilişkilerinin önemini biliyoruz.

Ancak, ülkeler arasındaki ilişkinin,

liderleri aşan, devletler arası bir ilişki olduğunu da biliyoruz.

Bu yüzden, parlamenter sistemin ilk adımlarından biri,

diplomaside işi ehline, yani liyakat sahibi diplomatlarımıza vermek olacak.



Kişisel ilişkilerin kaprisleriyle değil, devlet aklıyla hareket edeceğiz.

Önceliğimiz her zaman, Türk devleti ve Türk Milleti’nin menfaatleri olacak.

Sisi’yle, Esad’la, onunla bununla şahsi kavgalar yerine,

Türkiye’nin çıkarlarının kavgasını vereceğiz.

“İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım olarak toplantı yaptık.” cümlesi, hayatımızdan çıkıp gidecek.

O masadaki dördüncü taraf, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak.



Bu bize itibar, itibarla birlikte güven, güvenle birlikte yatırım getirecek.

Bir başka ülkenin başkanı, Türk Devleti’nin başındaki kişiden bahsederken,

“O beni dinler.” diyemeyecek.

Bilecek ki, karşısında, “Bu işten Türkiye’nin kazancı ne olacak?” diye soran bir irade olacak.

Bu ucube sistem değiştiğinde,

Türkiye’nin komşularıyla ticareti yeniden büyüyecek.

Ekonomik coğrafyamızdaki potansiyeli hayata geçirdiğimizde, Türkiye kazanacak,

Türkiye’nin kazandığı yerde herkes kazanacak.



Aziz Milletim;

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş parlamenter sistemde,

İktidar, bir ailenin değil,

yeniden gerçek sahibinin, yani milletimizin olacak.

Egemenlik yeniden, kayıtsız şartsız milletin olacak.

Millet iradesini, yani Büyük Millet Meclisi’ni saf dışı bırakan,

Kararnamelerle ülke yönetip, milletin kararını hiçe sayan yönetim anlayışına son vereceğiz.

Yönetenlerin canının istediği değil, milletin kararı geçerli olacak.

Milletin meclisi,

vekillerinin talimatla el kaldırdığı değil,

Milleti için çalıştığı bir merkez olacak.



Değerli arkadaşlarım;

Biz “Türkiye’yi düze çıkaracağız” deyince, soruyorlar;

“Kaynağı nereden bulacaksınız?” diyorlar.

Türkiye’nin kaynakları var.

Yeter ki, çarçur edilmesin.

Yeter ki, ranta kurban edilmesin.

Yeter ki, eşi dostu zengin etmek için değil, milleti zengin etmek için harcansın.

İlk iş israfa ve rant düzenine son vereceğiz.

Varlık fonu macerasıyla, millet hazinesinin daha fazla yağmalanmasına izin vermeyeceğiz.

Kaynaklarımızı doğru kullanacak, milletin parasını üretim ve istihdam yaratacak alanlarda değerlendireceğiz.

Üretim artınca istihdam artacak.

İstihdam artınca, insanlarımızın geliri artacak, geleceğe güveni artacak.

Geliri artan, geleceğe güvenen insanımız, tüketmeye başlayacak.

Tüketim artınca, üretim artacak.

Artan üretim yeni yatırımlar, daha fazla istihdam getirecek.

Türkiye kalkındıkça, milletin sırtındaki vergi yükünü hafifleteceğiz.

Sıkıştıkça kasa gibi kullandıkları ÖTV’yi düşüreceğiz.

Deli dumrul vergilerini kaldıracağız.

Türk Milleti artık, geçmediği köprünün, uçmadığı havalimanlarının, gitmediği yolların parasını ödemeyecek.



Aziz milletim;

Bugünlerde sosyal mesafeye dikkat edeceğiz.

Ama İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de iktidarla millet arasında mesafe olmayacak.

Buna izin vermeyeceğiz.

Siyaset vatandaşın ayağına gidecek, derdini dinleyip, çözüm üretecek.

Zor şartlar altında mücadele eden millete, yardım görünümlü borç vermeyeceğiz.

Bunun demokrasinin bir gereği olduğunu,

iktidarın lütfu değil, görevi olduğunu herkes bilecek.

Vatandaş dara düştüğünde, devletinin arkasında olduğunu bilecek, görecek.

Yoksullarla değil, yoksullukla mücadele edeceğiz.

“Sosyal yardım” sözü rafa kaldırılacak ve adı “sosyal hak” olacak.

İhtiyaç sahibi her vatandaşım, devletin verdiğinin bir yardım değil,

anasının ak sütü gibi helal bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilecek.



Geçim derdindeki vatandaşın üzerine çay atmayacağız, attırmayacağız.

Siyasette de, ticarette de rekabet olacak.

Ama kimsenin hakkı, kimseye yedirilmeyecek.

KPSS’den yüksek puan alan gençlerimizi, mülakatta eleyen kayırmacılığa,

asla müsaade etmeyeceğiz.

Gençler, arkalarında onlara engel olan değil, önlerindeki engelleri kaldıran,

dağ gibi bir devletin varlığını hissedecek.

Eğitimde ilk iş Milli Eğitim Şurası’nı toplayıp,

milli refahı ve kalkınmayı sağlayacak,

sürdürülebilir bir milli eğitim stratejisini, ortak akılla oluşturacağız.

Okulların bir an önce, kaliteli bir eğitim-öğretim için, uygun hale getirilmesini sağlayacağız.

Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları, kaliteli bir eğitimi, ücretsiz olarak alacak.

Öğretmelerimizin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirip,

saygınlıklarını, niteliklerini arttıracağız.

Öğretmensiz sınıf, öğretmensiz çocuk kalmayacak,

her öğretmeni kadrolu olarak istihdam edeceğiz.

Okul müdürlüğü artık Ak Parti kadrolarının sıçrama tahtası olmayacak.

İyi yetişmiş, donanımlı çocuklarımız, gençlerimiz,

büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye’nin anahtarıdır.

Bu nedenle İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem her şeyden önce çocuklarımızın, gençlerimizin önünü açacak.

Biz onların önünü açacağız, onlar Türkiye’yi uçuracak.

İşte Türkiye o zaman gerçekten uçacak.



Aziz milletim;

Bunlar hayal değil.

Bunlar, ülke doğru yönetildiğinde ulaşacağımız,

Büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye gerçeğidir.

İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de;

Meclis iradesini yok sayanlara,

Kayırmacılığa,

Nepotizme,

Müteahhit Cumhuriyeti’ne,

İşsiz milyonlara,

Üniversiteli işsizlere,

Sabahın köründe göz altına alınan gazetecilere,

Yargısız infaz kültürüne,

Yargıda, eş dost muhabbetiyle adaletin yaralanmasına,

Hayvan ve doğa kıyımına,

Geçit vermeyeceğiz.

Vesayetin bürokrasisi değil, milletin bürokrasisi olacak.

Teba hayalleri ortadan kalkacak, 83 milyon yeniden Millet olacak.



Kimsenin şüphesi olmasın;

Türkiye’ye, hayatın her alanında nefes aldıracağız.

Kadına el kaldırmaya kalkanlar,

ellerinin tereddütsüz kırılacağını bilecek.

Türkiye, 21. yüzyılda, kadınlarımızın sokağa çıkmaktan korktuğu bir ülke olma utancından, kurtulacak.

Bakın burası çok önemli;

İYİ Parti iktidarında, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATACAK!



Değerli dava arkadaşlarım;

İYİ Parti iktidarında;

Üreten ve rekabetçi bir ekonomiyi tesis edeceğiz.

Ama rekabetçilik, Damat Bakan’ın dediği gibi “rekabetçi kur üzerinden” tanımlanmayacak.

Vizyonu, Türkiye’yi Bangladeş yapmaktan ibaret olan,

Damat Bakan bilmez ama;

Türk lirasını değersiz tutarak, ne rekabet, ne de ihracat artırılabilir.

Hayat, hizmet sektöründen ibaret değil.

Sanayinin iş gücüne ihtiyacı var.

O yüzden, sanayi, ticaret ve eğitim politikalarını birbirine entegre edeceğiz.

Sektörlere insan kaynağı, gençlerimize istihdam yaratacağız.

Türkiye’deki yatırım iklimi yeniden iyileştirilecek.

Yatırımın durma noktasına gelmesinin sebebi,

şirketlerin belirsizlikten, keyfilikten bıkmasıdır.

Şirketlerin uzun dönemli planlar yapabilmesini sağlayacağız.

İyileşen yatırım iklimi, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi ve nitelikli işgücüyle beraber,

Türkiye’yi yeniden yatırımların cazibe merkezi yapacağız.

Türkiye’yi, küresel değer zincirlerine daha iyi entegre edecek şirketlere,

doğrudan yabancı yatırımlar için teşvikler vereceğiz.



Dava arkadaşlarım;

Öyle bir zamandayız ki, sokaklarımızdan sessiz çığlıklar yükseliyor.

Bu çığlığı vatandaşlarımın gözlerinde okuyorum.

Kadınlara bakıyorum, gözlerinde, “şiddet, ne zaman kapımı çalacak” bekleyişinin tedirginliğini görüyorum.

Gençlere bakıyorum, gülüşlerinde bile hüzün görüyorum.

Bizim, yarım kalmış heveslerimiz olurdu.

Bugün, mahallelerine hapsedilen gençlerimiz, hayal bile kuramıyor.

Sokaklarda emeklilerin çığlığı yükseliyor.

Gözlerinde, yıllarca çalışıp çabalayıp, başladıkları yere dönmenin acısı var.

O beş müteahhit uçaklarını yeniledikçe, onların hayatları eskiyor.

Bu çığlıklar saray duvarlarını aşamıyor.

Ama bu çığlıklar, bizim yüreğimizi delip geçiyor.

Bu sessiz çığlıkların, bir anlamı var,

Bu sessiz çığlıkların, bir mesajı var:

Milletimiz bize elini uzatıyor.

Millet bizi çağırıyor!

Uzanan o eli tutmak için işte buradayız.

Biz hep aynı sevdadaydık.

Biz hep aynı yerdeydik.

Biz hep buradaydık.

Ve konuşmamın başında dediğim gibi, biz hala buradayız!



Ne diyor Abdürrahim Karakoç;

“Burdayım de ararlarsa,

Doğru söyle sorarlarsa,

Tabutuna sararlarsa,

Bayrak senden incinmesin.”

İşte biz, o bayrağı incitmeyenleriz.

İYİ ve Cesur kardeşlerim;

Vakit geldi.

Millet bizi çağırıyor!

“Emir, baş göz üstüne.

Bugünler geçecek, yemin bayrak üstüne.” diyoruz.



Bizi bu günlere getiren ülkemize ve milletimize karşı görevimizi yerine getirecek,

İYİ Parti iktidarında, huzuru, güveni, adaleti ve zenginliği tesis edeceğiz.

Yol haritamız eksiksiz bir şekilde hazır.

Önümüzdeki dönemde, kısır siyasi tartışmalardan sıyrılıp,

yeni bir uyanış için geliştirdiğimiz, çözümlerimizi konuşacağız.

Türk milletini, hayallerimize ortak edeceğiz.

Ve göreve geldiğimizde en iyi bildiğimiz işi yapacağız:

Devlet nasıl yönetilirmiş, dosta düşmana göstereceğiz!

Zor değil.

Mesele “Ben” değil, “Biz” diyebilmekte.

İşte bizim yolumuz budur.

Buyurun, şimdi ayağa kalkın!

Millet bizi çağırıyorsa, oturmak olmaz.

Şu andan tezi yok, hep ayakta olacağız.

3 yıl önce millet bizi, kıvılcım olarak gönderdi, büyüdük ateş olduk.

Şimdi Millet bizi çağırıyor.



Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaksınız,

çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmayacaksınız.

Ateş olarak gideceksiniz, güneş olup geleceksiniz.

Güneş olarak gelecek, Türkiye’nin üstüne doğacaksınız.

Bu kutlu yolda, Allah yar ve yardımcımız olsun.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Genel İdare Kurulu Üyeleri Aday Listesi şu şekilde:

Merkezi Disiplin Kurulu Üyeleri listesi şu şekilde: