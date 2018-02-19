Abdulkadir Selvi: AKP oyları yüzde 49-50 bandına yeniden oturdu, en önemli etken Afrin harekâtı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'nin kamuoyu araştırmalarına Mart başında yeniden başlayacağını ve bu süreçte araştırmaların tamamının durdurulmadığını söyleyerek o anket sonuçlarını yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın hükümete olan güveni 8-9 puan arttırdığını söyleyen Selvi, "AK Parti, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 45-45.5’a, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 49-50 bandına tekrar oturmuş görünüyor" diye yazdı.

Hürriyet yazarı Selvi'nin "Anketlerden çıkan çarpıcı sonuçlar" başlığıyla (19 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Sakın yanlış anlaşılmasın AK Parti kamuoyu araştırmalarını durdurmadı sadece ülke gündemiyle ilgili araştırmalara ara verildi. Geçmişte de kendini kontrol etme adına araştırmalara 1.5-2 ay ara veriliyordu. Ama bu arada araştırmaların tamamı durdurulmuyor.

Örneğin Güneydoğu’yla ilgili, yerel yönetimler ve Ege bölgesiyle ilgili araştırmalar sürdü. MHP ile girilen Milli İttifak süreci nedeniyle Güneydoğu’da yüz yüze görüşme yöntemiyle araştırma yapılıyor. Araştırma tamamlandıktan sonra veriler ışığında bir raporlama yapılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin başına yeniden dönmesiyle birlikte önemli bir güç aktarımı oldu. Bunun etkisi anketlere de yansımaya başladı. Burada birkaç anketin ortalama sonuçlarını paylaşmak istiyorum.

16 Nisan referandumundan sonra Erdoğan AK Parti’nin başına geçtiğinde kararsızlar dağıtılmadan partinin oyu yüzde 41-41.5 görünüyordu. Kararsızlar dağıtıldığında 45-46 civarındaydı. Erdoğan’la birlikte yeni bir rüzgâr yakalandı. ABD’nin Kudüs kararı üzerine Erdoğan’ın sergilediği güçlü liderlik AK Parti seçmeni üzerinde çok önemli bir etki meydana getirdi. BM’deki oylamada ABD’nin başarısızlığa uğratılması ise bir ivme kazandırdı. Ancak önemli sıçramanın Afrin olayında yaşandığı anlaşılıyor.

Anketlere Afrin etkisi

Afrin operasyonuyla devlete ve hükümete olan güven 8-9 puan arttı. Afrin bu yanıyla 15 Temmuz’a benzedi. 15 Temmuz kadar olmasa da Afrin, siyaseti etkilemiş gözüküyor. Öncelikle kararsızların oranında ciddi bir gerileme tespit ediliyor.

AK Parti’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e ulaşmış durumda. 2014’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Ekim-Aralık boyunca yüzde 55 oranı yakalanmış, sonra Ocak ayından itibaren yaşanan partiiçi tartışmalar nedeniyle iniş sürecine girmişti. Afrin operasyonuyla birlikte uzun bir süre sonra AK Parti’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e çıktı.

"MHP uzun bir aradan sonra yüzde 10'un üzerinde"

Afrin ve AK Parti ile girilen ittifak sürecinin MHP’yi de olumlu yönde etkilediği görülüyor. MHP uzun bir aradan sonra yüzde 10’un üzerinde yer alıyor. Ama MHP’nin, 1 Kasım’dan sonra girdiği türbülanstan çıkmaya başladığı görülüyor. Bahçeli, partiye sahip çıkarak, MHP’nin kurumsal kimliğini ve marka değerini korumayı başarmış görünüyor.

MHP, yüzde 11’i yakalarken CHP’de erime gözleniyor. İYİ Parti’nin MHP’deki yıpratıcı etkisinin bittiği ama CHP’de sürdüğü anlaşılıyor. Kararsızlar dağıtıldığı halde CHP’nin oy oranı yüzde 22-23’e gerilemiş durumda. CHP’den İYİ Parti’ye bir akış olduğu gözleniyor. Afrin konusundaki çelişkili tutum ile bazı parti yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında yer alan ifadelerin CHP’yi olumsuz etkilediği anlaşılıyor.

İyi Parti yüzde 6-6.5

İYİ Parti’nin ise kuruluşundan sonra bir sıçramada yapamadığı ortaya çıkıyor ama bir varlık ortaya koyuyor. İYİ Parti, yüzde 6-6.5 seviyesinde gözüküyor.

HDP ise yüzde 10’un civarında geziyor. Eş genel başkanlarının tutuklanmasına rağmen HDP oylarını koruyor. Seçmenler PKK ve HDP’nin çağrılarına karşılık vermemesine rağmen partisine desteğini sürdürüyor. Özellikle de büyükşehirlerdeki Kürt seçmen HDP’ye desteğini koruyor. HDP yüzde 9-9.5 görünüyor.

AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 97’si HDP’ye oy verenlerin yüzde 97’si,CHP’ye oy verenlerin yüzde 95’i partisine oy vermeye devam edeceğini söylüyor. MHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 75-80’i oy vermeye devam edeceği yanıtını veriyor.

Son olarak AK Parti. AK Parti, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 45-45.5’a, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 49-50 bandına tekrar oturmuş görünüyor."