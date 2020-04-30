Abdulkadir Selvi: 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında karar 18 Mayıs’ta verilecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecinin mayıs ayında başlatılacağını belirterek, "9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında karar 18 Mayıs’ta verilecek" kulisini paylaştı.

Selvi, "Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var. Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı? Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir." ifadesini kullandı.

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