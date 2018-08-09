Abdülkadir Gayretli: Gerçek hayaller gerçek başarıyı getirir

İSTANBUL, (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı\'nın (YKS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite adayları için tercih dönemi başlamış oldu. 14 Ağustos’ta sona erecek tercihler için adaylara tavsiyelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Yeni sistemle puan türleri değişti. Bu yüzden öğrencilerin tercih yaparken sıralamaları dikkate alması gerekiyor. Düşünmeden yapılan tercihler şok etkisi yaratıyor. Doğru bir şekilde bölüm seçimi yapmak için gerçek hedefler belirleyip bu hedeflerin hayalini kurmak lazım çünkü gerçek hayaller gerçek başarıyı getirir” dedi.

Son yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2018 kılavuzunda bölümlerin taban–tavan puanlarından oluştuğunu belirten İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Daha önceki sistemde ilk aşama olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 6 puan türü vardı. Bu yeni sistemde Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı olarak karşımıza çıkıyor dolayısı ile YGS’deki puan TYT puanına denk gelmiyor. Bu yüzden öğrencilerin tercih yaparken sıralamaları dikkate alması gerekiyor” diye konuştu.

Durumu örneklerle anlatıp yapılan tercihlerde sıralamaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Gayretli şöyle devam etti:

\"Örneğin geçen sene İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’ne yüzde 50 burslu kontenjanına YGS-6’dan 222 puanla girmiş bir öğrenci 1 milyon 30’larda bir sıralama ile bölüme yerleşmiş. Bu yıl tercih yapacak öğrencilerin 222 puanına dikkat etmemesi gerekiyor. Sıralamada yüzde 20 gibi bir değişiklik olabilir. 200 binlerde olan bir öğrenci, 150 -240 bin arasındaki bölümleri yazabilir. Öğrencilerin burada tercih edeceği bölüm için yeteneklerini göz önünde bulundurması gerekiyor. En azından ilerde kendini hangi koşullarda hayal ediyorsa o koşulları göz önünde bulundurarak bir tercih yapması gerekiyor. Öğrenci ‘sıralamam şu bölüme tutuyor şunu yazayım’ dediği zaman muhtemelen o düşünmeden yazdığı yerler tutuyor ve şok etkisi yaratıyor. Sonradan tekrar sınava girmeyi, bölüm değiştirmeyi düşünüyor. Doğru bir şekilde bölüm seçimi yapmak için gerçek hedefler belirleyip bu hedeflerin hayalini kurmak gerekiyor çünkü gerçek hayaller gerçek başarıyı getirir.”

“MÜHENDİSLİK DALLARINDA HER ZAMAN İŞ İMKÂNI VAR”

Öğrencilerin sevdiği ve merak ettiği, hayalini kurduğu bölümü ya da üniversiteyi kazanamaması halinde pes etmemesi gerektiğini vurgulayan Gayretli, “Öğrenciler ideallerini gerçekleştirmek için puanı yetmediği takdirde bir sene veya bir dönem okuduktan sonra taban puan ile yatay geçiş yapabiliyorlar. İsterlerse devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine, vakıftan da devlete geçebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hem kendi işini kurabileceği hem de kolay iş bulabileceği bölümleri tercih etmesi gerektiğini belirten Gayretli, “Bazı bölümler var ki dünya her zaman onlara ihtiyaç duyacak. Mühendislik bölümleri her zaman popüler ve iş imkânı olarak da ön plana çıkacaktır” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇİFT ANADAL YAPMA ŞANSI VAR “

Öğrencilere ilk 5 tercihte yüzde 30 burs verdiklerini belirten Gayretli, “Bu durum İGÜ’de hemen hemen burssuz öğrenci olmadığını gösteriyor. 25 binlik bir öğrenci kapasitesine sahibiz ve tüm öğrencilerimizin çift anadal yapma şansı var. Bu şu anlama geliyor, örneğin eğer öğrencinin aklında psikoloji okumak varsa ama taban puanı yetmediğinden farklı bir programa yerleşmiş iseöğrenci çift anadal yapabiliyor. Sınavla yerleşemediği bölüme, üniversitede hiçbir ücret ödemeden çift anadal yaparak çift diploma sahibi oluyor” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZE HER KONUDA DESTEK OLUYORUZ”

Erasmus programına katılan öğrencileri hem yabancı dillerini geliştirmeleri hem de farklı kültürleri tanımaları açısından desteklediklerini belirten Gayretli, “Onları teşvik için gidecekleri ülkenin gidiş – dönüş uçak biletlerini alıyoruz. Dil eğitimi almak isteyen öğrencilerimizin kurs masraflarını üstleniyoruz. Öğrencilerimizi girişimciliğe teşvik etmek için kendi iş yerlerini açacak olanların mobilya masraflarını karşılıyoruz. Öğrencilerimize her konuda destek oluyoruz, yeter ki kendilerini geliştirmek istesinler\" dedi.

“ULUSLARARASILAŞMAK ADINA BÜYÜK ADIMLAR ATTIK”

Öğrencilerin alanında uzman akademisyenler tarafından ders almalarını, öğrenci kulüpleri sayesinde uluslararası organizasyonlara katılmalarını ve bu sayede birçok şirketle, kurumla, insanla temas etmesini sağladıklarını belirten Gayretli, \"YÖK Başkanı Prof. Dr. Yetka Saraç’ın tüm üniversitelere verdiği ‘uluslararası olma’ tavsiyeni benimseyerek, uluslararasılaşmak adına büyük adımlar attık. 88 programımızın akreditesi için Avrupa’ya başvurduk ve 53 programımızı akredite ettik. Akreditasyonlarla öğrencilerimizin diplomaları da uluslararası geçerliliğe sahip olmuş oldu. Uluslararasılaşmak kapsamında öğrencilerimiz yurt dışındaki akademisyenlerden video konferans ile ders alabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

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