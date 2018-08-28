Abdulkadir Gayretli: Bundan sonra üniversiteler boş kalmayacak

İSTANBUL, (DHA) - ÜNİVERSİTE adaylarının yaptığı tercihler 31 Ağustos Cuma günü YÖK tarafından açıklanacak. Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Öğrenciler istemedikleri bölümlere yerleştirilirlerse endişe duymasınlar. Artık çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkânları ile her öğrenci istediği bölümü kolayca okuyabiliyor” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın üniversitelerdeki kontenjanların atıl kalmayacak şekilde en yüksek oranda dolmasının en önemli öncelikleri olduğunu belirtmesine atıfta bulunan Gayretli, “Bundan sonra üniversiteler boş kalmayacak, cıvıl cıvıl öğrencilerle dolacak. Ve bu anlayışla hareket edildiğinden birçok öğrenci üniversiteli olacak” dedi.

“ÖĞRENCİLER İSTEMEDİKLERİ BİR BÖLÜME VE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİĞİNDE ÜZÜNTÜYE KAPILMAMALI”

Öğrencilerin istedikleri bölümleri kazanabilecekleri gibi istemedikleri bölümleri de kazanabileceklerine değinen Gayretli, “Öğrenciler istemedikleri bir bölüme ve üniversiteye yerleştiğinde üzüntüye kapılmamalı. Hatta kazandıkları üniversite ve bölüme kesinlikle kayıt yaptırmalılar. Sonraki dönemlerde yatay geçiş veya çift anadal ile hayallerine yine ulaşabileceklerdir” şeklinde konuştu.

Üniversitede okumanın kolaylaştığını belirten Gayretli, “Öğrenciler istedikleri bölümleri okuyabilsinler, hayallerine ulaşabilsinler diye önlerindeki tüm engeller kaldırıldı. Çünkü gençler istedikleri bölümleri keyifle okuduklarında bundan hem kendileri hem de ülkemiz istifade edecektir” dedi.

“EK YERLEŞTİRMEDE BOŞ KONTENJANLARI DOLDURMA İMKÂNI OLACAKTIR”

Öğrencilerin birinci tercihlerinde başarısız olduklarında, ek tercih döneminde boş kontenjanlara muhakkak yerleşebileceğine vurgu yapan Gayretli, “YÖK geçen seneki gibi birinci yerleştirmenin taban puanıyla ek yerleştirmeye almadığı takdirde, ek yerleştirmede çok büyük oranda boş kontenjanları doldurma imkânı olacaktır. Çünkü birinci yerleştirmede öğrenci yeterli puan alamadığı için ek kontenjana da giremeyecektir. Üniversitelere kayıt yapmayan ya da her hangi bir üniversiteye yerleşmeyen öğrenciler, boş kontenjanlara tercih yapabiliyor. Umuyorum bu sene birçok öğrenci aynı şekilde üniversitelerde kendine yer bulabilecek” diye konuştu.

“GENÇLERİN HAYATLARINA YÖN VERMESİ YALNIZCA KENDİ ELLERİNDE”

Tıp Fakültesi hayali ile üç senesini bu uğurda çalışarak geçirdiğini belirten Gayretli konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü okudum. İstemeyerek gittiğim bölümü daha sonra sevmeye başladım ve eğitimci oldum. Gençlerin hayatlarına yön vermesi yalnızca kendi ellerinde, inandıkları şekilde hareket etmeliler. Bizler de onlara her aşamada yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yurtdışında eğitim almak isteyenleri yurtdışına yolluyor, uçak masraflarını karşılıyoruz. Yabancı dil eğitimi almak isteyenlerin dil okulu masraflarını üstleniyoruz. Mezuniyet sonrası dahi aile olmanın gereğini yerine getirerek, kendi işini açmak isteyenlerin mobilya masraflarını karşılıyoruz. Yeterki hedeflerini büyük tutsunlar ve hedeflerinden şaşmasınlar.”

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