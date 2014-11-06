Abdülhâmit'in miras kavgası sürüyor; '32 kişi varisiyim' dedi, 11'i gerçek çıktı

Sultan Abdülhâmid’in mirasından pay alabilmek için veraset davası açan 32 kişi nedeniyle mahkeme nüfus kayıtları arasında kayboldu. Bilirkişi dava açanlardan 11’inin gerçek vârisler olduğunu raporladı. Veraset ilamları sunan bazı kişilerin de sözde mirasçı olduğu tespit edildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü Padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 32 kişi, sultanın mirasından pay alabilmek için 5 yıl önce veraset ilamı için dava açtı.

İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi mirasçıların tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Özge Eğirkar’ın Hürriyet’teki haberine göre, bir hukukçu, bir Osmanlıca tercümanı ve bir tarihçiden oluşan bilirkişi heyeti sultanın soyundan gelenleri tek tek incelediği ön bilirkişi raporunu 23 Ekim’de mahkemeye gönderdi.

Raporda, ilk evliliğini 1863 yılında yapan Abdülhamid’in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları tek tek sıralandı.

Sadece 11’i birinci kuşak varisçi

Abdülhamid’in çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılan raporda, bu kız ve erkek çocukların da evlenmeleriyle davayı açanlardan 11’inin Abdülhamid’in birinci kuşak mirasçıları oldukları belirtildi. Bilirkişi, Abdülhamid’in mirasından pay almak isteyen bazı sözde mirasçıların mahkemeye sahte veraset ilamları sunduğunu, mahkemenin suç duyurusunda bulunabileceğini de vurguladı. Sonraki duruşma 12 Şubat’ta.

Yasaya göre mal isteyemezler

1924 tarihli yasa, padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor. Bu konuda TBMM’nin 1949 tarihli yorum kararı da bulunuyor. Buna rağmen Sultan Abdülhamid’in torunları, dedelerine ait olduğunu iddia ettikleri gayrimenkulleri almak için dava açtı. Davacı vârisler, “Sultan 2’nci Abdülhamid, 431 Sayılı Kanun çıkarıldığı tarih olan 1924’te padişah olmayıp 1918’de vefat etmiştir” iddiasında bulundu.

‘Musul ve Kerkük petrolünde hak var’

Bazı vârisler adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’ne dava açan avukat Bülent Görür ve Ümit Yılmaz davanın dünyanın en büyük veraset davası olduğunu iddia ederek şunları söyledi: “Dava sonucunda hak sahipleri, Kerkük ve Musul petrolleri üzerinde haklarını ve taleplerini ileri sürebilecekler. Çünkü 2’nci Abdülhamid, bu petrol havzalarını haritalandırmış ve şahsi mülkü olarak tapuya kaydettirmiştir. Bu kayıtlar mevcut.”

Galatasaray Adası da, Veliefendi de listede

Avukatların elinde dev mirasla ilgili Galatasaray Adası, Bakırköy’de 70 dönüm arazi, Beykoz ve Kartal’da 30’ar dönümlük arazi, Kağıthane’de 20 dönüm arazi, Veliefendi Çayırı, Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan, Nişantaşı’nda iki konak, Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve’de çok sayıda çiftlik, Galata’da değirmen arsası, Kabataş Meydanı, Horhor’da konak ve 5 dönüm arsası, Beşiktaş Serencebey’de 2 dönüm bağ, Aydın, Antakya, Kilis’te çok sayıda çiftlik ve arazi gibi bir liste olduğu belirtiliyor.