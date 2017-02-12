Abdülhamit'in kışlası imara mı açılıyor?

Sultan 2’nci Abdülhamit tarafından kurulan Hamidiye Alayları için pek çok şehirde oluşturulan kışlalardan biri olarak Mersin’de 1904 yılında inşa edilen askeri kışlanın imara açılmasının önündeki engel kalktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’un başkanlığını yaptığı 15 üyeden oluşan Yüksek Kurul, oy birliği Adana Koruma Kurulu’nun tarihi ve doğal sit alanı ilan ettiği kararı iptal etti.

Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngilizler tarafından şehirle birlikte kışla da bombalandı. Cumhuriyet’in ilanından sonra kışla 23. piyade alayına tahsis edildi. İkinci Dünya Savaşı’nda alay Trakya’ya taşınınca emniyet açısından Heybeliada’daki Deniz Okulları buraya getirildi. 1946 yılına kadar da Mersin’de, bu arazide kaldı.

Yönetmeliğe uygun

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, yaklaşık 30 yıldır boş duran bu değerli arazinin imara açılması yönünde ciddi bir karar çıktı. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 1995 yılında askeri kışlanın bulunduğu parseli ‘‘tarihi sit alanı’’ olarak tescilledi. Geçen yıl Ocak ayında da bu kararın tapuya işlenmesine karar verildi. Bu gelişme üzerine OYAK Genel Müdürlüğü koruma kurullarının bir üst merci olan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’na itiraz etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’un başkanlığını yaptığı 15 üyeden oluşan Yüksek Kurul, oy birliği ile itirazı yerinde bularak Adana Koruma Kurulu’nun tarihi ve doğal sit alanı ilan ettiği kararı iptal etti. Böylece arazinin imara açılmasının önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

Belediye park istiyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuyla ilgili “Eski stadın olduğu yer TOKİ’ye devredilmişti. Cumhurbaşkanımızla görüştüm buranın meydan olmasını istediğimizi söyledim. Söz konusu arazi de buranın yanı. Oranın da meydana dahil edilerek park olmasını istiyoruz” dedi.

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