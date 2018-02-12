Abdülhamid Han, Esenyurt'ta canlandırıldı

İSTANBUL, (DHA) – Sultan 2. Abdülhamid Han ölümünün 100’ncü yıl dönümünde Esenyurt’ta düzenlenen tiyatro gösterisinde canlandırıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bizler Abdülhamid’i de öğreneceğiz. Kut’ül Amare’yide öğreneceğiz. Bu millet ümmeti de öğrenecek kendini yöneten sultanı da öğrenecek” dedi.

Ziraat Bankası’nın destekleriyle organize edilen, Esenyurt Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 100’ncü yıl dönümümde Esenyurt’ta düzenlenen tiyatro gösterisinde canlandırıldı.

81 İLDE 100 GÖSTERİM YAPILACAK

Esenyurt Belediyesi Erol Olçok Kültür Merkez’inde organize edilen tiyatro gösterisinde sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, 2. Abdülhamid Han’ı konu alan “Usta” isimli tiyatro oyununda vefatının 100’ncü sene-i devriyesinde 81 ili dolaşacak. Baba-kız ilişkisi üzerinden ilerleyen 2. Abdülhamid Han’ın şehzadelik günlerinden başlayıp, son günlerine kadar olan dönemi anlatan tiyatro oyununu, 81 ilde 100 gösterim yapacak.

“ABDÜLHAMİD’İ BİRAZ KENDİLERİNE GÖRE YORUMLAMIŞLAR”

Oyunu yazıp yöneten Ahmet Yenilmez, 2. Abdülhamid Han’ın, tarihte anlatıldığı haliyle pek uyuşmadığını belirterek, “Birileri, ister kötüleme, ister iyileme adına, Abdülhamid’i biraz kendilerine göre yorumlamışlar. Abdülhamid Han, şehzadeler içerisinde, padişah olma ihtimali en düşük olan kişi, önünde amcası ve ağabeyi vardı. Amcasının bir cinayete kurban gitmesi ve ağabeyinin rahatsızlığı nedeniyle tahta çıkarılıyor” diye konuştu.

“BİZ SİZİN YOL ARKADAŞINIZ OLUYORUZ”

Yenilmez, “Bir sezon içerisinde 81 vilayette 100 yer. Ben burada çok tuhaf bir şey yakaladım. Bu projeye karar verdiğimde Ziraat Bankası Genel Müdürü ile karşılaştım. “Böyle bir şey düşünüyorum” dedim. Çok mutlu oldu ama en önemlisi ne biliyor musunuz? 300 milyon altın borç almış ama bu nasıl ödenecek? Ne yapmış? 1888 yılında, ‘Millet Sandıkları’ adı altındaki o dağınık yapıyı bir araya getirmiş ve Ziraat Bankası’nı kurmuş. Böyle durdu Hüseyin Bey, şaşırdı. “Bir dakika, yine bugün de Ziraat Bankası bu mesuliyeti hissetmeli bence. Biz sizin yol arkadaşınız oluyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA, TORUNLARIMIZA AKTARACAĞIZ”

Oyunu izleyenler arasında yer alan ev sahibi Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Vefatının 100’ncü yıldönümünde böyle anmak ve anarken de gerçek Abdülhamid’i öğrenmek benimle birlikte bugün 500’e yakın Esenyurtlu tiyatro izleyicisini de sevindirdi. O dönem nasıl iftiraların atıldığı bir ak sultanı, kızıl sultan olarak 100 yıl önce lanse edildiğini, bir padişahın gitmesiyle büyük bir toplumu küçük bir toprağa nasıl mahkûm edildiğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Tarihin gizli yönleri kalmayacak, bizler Abdülhamid’i de öğreneceğiz. Kut’ül Amare’yi de öğreneceğiz. Bu millet ümmeti de öğrenecek kendini yöneten sultanı da öğrenecek. Ama doğru öğrenecek ve bugün ki bu tiyatro oyunumuz bunlardan biriydi. Bizlerde bundan sonra çocuklarımıza, torunlarımıza bunları aktaracağız” diye konuştu.

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