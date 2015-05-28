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Yaşam

ABD’nin Türk yoğurt devi Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya servetinin yarısını bağışlayacak

Kampanyanın asıl amacı hayırseverlik faaliyetleri için farkındalık yaratmak

28 Mayıs 2015 21:54

ABD’nin Türk yogurt devi Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya da servetinin büyük bir kısmını hayırseverlik işlerine bağışlayacak milyarderler arasına girdi. Ulukaya, servetinin yarısı kadarını hayırseverlik işlerine bağışlayacağını açıkladı. Ulukaya’nın kişisel servetinin 1,41 milyar dolar olduğu biliniyor. 

Kampanyanın asıl amacı bu projeye yeni isimler çekip, hayırseverlik faaliyetleri için farkındalık yaratmak

Ulukaya, The Giving Pledge adıyla bilinen ve dünyanın en zengin kişileri Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett ve Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından başlatılan kampanyaya dâhil olmuş oldu.

Associated Press’e konuşan Ulukaya, hayırseverlik projelerine dünya genelindeki göçmenlere yardım ederek destek vereceğini belirtti.

Ulukaya, bu kampanya için Tent (Çadır) adını verdiği bir internet sitesi kurduğunu ve bu siteye zaman içinde fon desteği sağlayacağını söyledi.

Ulukaya, Tent sitesinin faaliyetlerinin göçmenlerin sorunlara dikkat çekmek ve dünya genelindeki göçmenlere sağlık ve eğitim desteğini kapsayacağını söyledi.

 

Türkiye’ye 2 milyon dolar

 

Ulukaya, hâlihazırda Türkiye’deki göçmenlere destek olmak için Birleşmiş Milletler Göçmenler Yüksek Komisyonu’na 2 milyon dolar bağış yapmıştı.

 

Kampanyanın amacı

 

Bu kampanya kapsamında, milyarder iş adamlarından hayatta oldukları süre ya da ölümlerinden sonra mal varlıklarının yarısından fazlasını yardım işlerine adamaları isteniyor.

Kampanya kapsamında söz veren isimler bunu “etik söz” olarak kabul edip, herhangi bir yasal anlaşma imzalamıyor.

Kampanyanın asıl amacı bu projeye yeni isimler çekip, hayırseverlik faaliyetleri için farkındalık yaratmak.

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