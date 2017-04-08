ABD'nin Suriye saldırısı, Türk-Rus-İran işbirliğini bitirdi mi? Bu akşam Tele1'de tartışılacak

ABD Başkanı Donald Trump kimyasal silah kullandığı iddia edilen Suriye yönetimine karşı füze saldırısı düzenledi. Bölgede dengeler yeniden değişti. Daha düne kadar Rus-Amerikan ittifakından söz edilirken, bugün iki ülke arasında savaş çıkma ihtimalinden bile bahsedenler çıkıyor. Suriye’de süreç nereye gidiyor?

Ankara yönetimi, Suriye’ye Amerikan saldırısını coşkuyla destekledi ve devamının gelmesini beklediğini duyurdu. Peki, bu saldırı Türkiye’nin çıkarına mı? Türkiye, Rusya ve İran arasında kurulmuş olan üçlü işbirliği ne olacak? Ankara, Astana sürecinden vaz mı geçti?

Bu ve diğer birçok konu, basın özetleri, haberler, bu arada Ermenistan’daki seçimler ve Türk-Ermeni ilişkileri, Türk-Rus kültürel bağları ve Bolşoy Tiyatro ile ilgili bölümler, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında.

Programa uluslararası ilişkiler uzmanı, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Ermenistan’dan Kafkasya Enstitüsü Direktörü Aleksandr İskandaryan ve Okan Üniversitesi öğretim üyesi Hülya Arslan canlı yayında konuk olarak katılacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini izlemek için tıklayın

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.