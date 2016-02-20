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Dünya

ABD'nin Libya operasyonunda iki Sırp büyükelçi çalışanı da hayatını kaybetti

Sırbistan Dışişleri Bakanı, operasyon öncesinde kendilerine bilgi verilmemesini kınayacaklarını söyledi

20 Şubat 2016 15:07

ABD’nin dün Libya'da bulunan bir IŞİD kampına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında, Kasım 2015'te kaçırılan iki Sırp büyükelçilik çalışanının da olduğu açıklandı.

Sırbistan Büyükelçisi'nin konvoyu, 8 Kasım tarihinde, Sabratha kentinde IŞİD militanlarının saldırısına uğramış ve iletişim memuru Sladjana Stankovic ile şoför Jovica Stepic, IŞİD tarafından rehin alınmıştı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, bugün düzenlediği basın toplantısında, Stepic ve Stankovic'in öldüğünün tahmin edildiğini belirtirken, "Kurbanların kimliklerinin tespit edilmesini bekliyoruz, dolayısıyla bu bilgiyi resmi olarak teyit edebilmiş değiliz" dedi.

Dacic, Sırp makamlarının ABD operasyonu öncesi iki rehinenin serbest bırakılması için girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Sırp Bakan, "Kaçıranlar mali çıkarlar peşindeydi" derken, taleplerin ne Belgrad hükümeti ne de aileler tarafından karşılanabilir düzeyde olduğunu ifade etti.

Dacic ayrıca operasyon öncesinde kendilerine bilgi verilmemesini Washington nezdinde kınayacaklarını da ifade etti.

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