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Dünya
Deutsche Welle

ABD savaş jetleri Libya’da IŞİD'i vurdu

ABD’nin Libya’da IŞİD’e ait mevzileri bombaladı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından doğrulanan saldırıda 41 kişi hayatını kaybetti.

19 Şubat 2016 18:09


Amerikan savaş uçakları Libya’nın batısındaki Sabrata kentinde bir saldırı düzenledi. Yerel saatle 3.30 sularında gerçekleşen saldırı, Kasr Talil mahallesinde yabancı işçilerin oturduğu bir binayı hedef aldı.

Sabrata Belediye Başkanı Hüseyin El Tvadi Reuters'e yaptığı açıklamada 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Bölgedeki hastanelerden alınan bilgiler de bu sayıları doğruladı.

Amerikan Ordusu'ndan bir sözcü New York Times gazetesinin konuyla ilgili haberini doğrulayarak saldırıda radikal İslamcıların Tunus kökenli lideri Nureddin Çuçen'in hedef alındığını söyledi. Şahsın Tunus'ta geçen yıl düzenlenen iki büyük saldırının talimatını verdiği belirtiliyor. Öldürülenlerin IŞİD üyeleri olduğu kaydedildi.

Muammer Kaddafi'nin yaklaşık 5 yıl önce devrilmesinden bu yana Libya'da siyasi istikrar sağlanabilmiş değil. Tobruk ve Trablus'ta iki parlamentonun ve iki hükümetin olduğu Libya'da taraflar arasında bir birlik hükümeti oluşturulması için görüşmeler haftalardır sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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