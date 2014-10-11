ABD'nin kara listeye aldığı 'Süratli Ali' yeni rekor peşinde

ABD’nin, İran’a silahlandırılabilir sürat teknesi sattığı iddiasıyla kara listeye aldığı Ali Canko, hem karada hem denizde yeni dünya hız rekorları için hazırlanıyor. Kara listede adı geçtiği için ABD’ye 1 dolarlık sembolik tazminat davası açtığını söyleyen Canko, “Artık işimize odaklandık. Amacım karada ve denizde en iyi olmak” dedi.

Süper spor otomobil sınıfına giren Edonis’in 1000 beygir gücüne sahip 4 litrelik yeni versiyonunu geliştiren Canko, “Bu araçla Audi’nin sahip olduğu dünya hız rekorunu kırıp onları kızdırmak istiyoruz. Ayrıca tasarladığımız 2 tekneyle de yine dünya hız rekoru denemesi yapacağız. Amacımız, karada ve denizde en iyi olmak. Hedefimiz bu araçların hepsini Türkiye’de yapmak” dedi.

408 kilometre hız

Süper spor otomobil kategorisine giren ‘Edonis’in son versiyonunu geçtiğimiz yıl İzmir’de bitirdiklerini belirten Ali Canko, araçla ilgili şu detayları aktardı:

"Amacımız bu araçtan 25 adet üretip, özel müşterilere satmak. 850 bin Euro’ya mal olan aracı vergiler eklenince 1,5 milyon Euro’ya satmak istiyoruz. 1000 beygir güce sahip araçta 3750 cc 60 valf çift turbo motor bulunuyor. Karbon fiber şaseye sahip aracın gövdesi alüminyum. Hedefimiz gövdeyi de karbon fiber yapmak. Arkadan itişli aracın maksimum hızı 408 km. 1994’te kırmış olduğumuz doğalgaz yakıtlı hız rekorunu 2009’da 364.6 kilometre Audi kırmıştı. Biz bu araçla rekorumuzu geri almak istiyoruz. Yeni Edonis’le klasmanımızda kimse bizimle yarışamaz. Çünkü süper otomobil klasmanında motor hacimleri neredeyse bizim 2 mislimiz. Biz Audi’nin yaptığı rekorun 10 km fazlasını yapıp onları yeniden rekor denemesi yapmaları için kızdırmak istiyoruz. Araç için biri Türkiye’de biri İtalya’da olmak üzere iki sponsorla görüşüyoruz."

Hem düşük, hem hacimli

Canko, yeni Edonis’i Bugatti Engineering ile birlikte geliştirdiklerini ve hedeflerinin bir ortakla bu aracı Türkiye’de üretmek olduğunu söyledi. Canko, aracın motor özellikleri hakkında ise şunları söyledi: “Aracın motoru bütün süper spor otomobillere göre daha düşük hacimli ve hafif. Motor gövdesinde şanzıman ve diferansiyeli barından Bugatti haricinde tek motor. Bu aracı dünyanın her yerinde test ettik ve bütün testleri başarı ile geçti. Motor çok özel bir teknoloji barındırıyor. Dünyada hiç kimsenin bugüne kadar yapmadığı bir şeyi yaptık. Buji ve sübabın etrafını su soğutma ile besledik. Motor kendimiz tarafından elde yapılıyor. Şaseyi ise Aerospezial şirketi ile birlikte tasarladık. Aracımız müşteri isteğine göre 2 çeker ya da 4 çeker, istenirse elektrikli hibrit olabilmekte."

Büyüğünde rakip küçüğünde dizel yok

ALİ Canko, geliştirdikleri iki tekneyle de dünya hız rekorunu kıracaklarını belirterek, “İstanbul-Monte Carlo, Monte Carlo-İstanbul arasında ilk defa denecek 3 bin millik güzergahta kullanacağımız tekne 4.3 milyon Euro’ya mal oluyor. 6 bin beygir gücündeki (4X1500 beygir) teknenin uzunluğu 24, genişliği ise 4.40 metre. Maksimum 90 mil hıza ulaşan teknede rekoru 12 ya da 14 kişi ile kırmak istiyoruz. Hopa-İskenderun arasında daha önce kırılmış olan rekoru tekrar kırmak için hazırladığımız ikinci teknenin maliyeti ise 1.3 milyon Euro. 3 bin beygir (2x1500 beygir) gücündeki tekne14metre uzunluğunda ve 150 mil hız yapabiliyor. Büyük teknede dünyada bize rakip yok. Küçük teknede de o hızlara çıkacak dizel motorla yarışan tekne yok” diye konuştu.

Hukuksal problem yoksa herkese satarım

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz dönemde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir dizi ülkedeki şirket ve kişileri, İran’a yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle kara listeye almıştı. Bu kişiler arasında yer alan ve İran’a silahlandırılabilir sürat tekneleri temin ettiği belirtilen Ali Canko’nun İran merkezli Tiva Sanat Grubu ile İran Devrimciler Tugayı’nın (IRGC) Donanma güçlerince kullanabileceği silah donanımlı sürat teknesi yapmasına yardım ettiği iddiası yer almıştı. Tiva Kara, Tiva Darya ve Tiva Polymer adlı şirketlerin Tiva Sanat Grubu’nun iştiraki olduğu kaydedilen açıklamada, “Ali Canko, Tiva Sanat Grubu’nun çeşitli uluslararası tedarikçilere ödeme yapması için finansal aracılık yapmıştır” denilmişti. Ali Canko bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, “150 kilometre hızla dünya rekoru kıran sürat teknesi tasarlıyorum ve üretiyorum. Bunun dışında otomobil, uçak da geliştiriyorum. ABD’nin yaptığı karalama ve yayınladığı liste yaptığım bu tekneyle ilgili. Beni çok tehlikeli görüyorlar çünkü en iyi tekneleri yapıyorum. Ben yarışçıyım, tasarımcıyım ve mühendisim. Hukuksal bir problemi yoksa herkese tekne satarım” demişti.