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Yaşam

ABD'nin ilk kadın astronotu hayatını kaybetti

ABD'nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot Sally Ride 61 yaşında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi

24 Temmuz 2012 15:11

ABD başkanı Barack Obama "ulusal kahraman" olarak tanımladığı Sally Ride'ın kız çocuklarına "yıldızlara ulaşma hayalini" gerçeğe dönüştürmek için nesiller boyu "güçlü bir örnek" teşkil ettiğini kaydetti.

Amerikalı astronot ilk kez 1983 yılında Challenger mekiği ile uzaya yolculuk yapmıştı. O dönemde uçuşta yer almak için başvuran 8 bin kişiden sadece 35 kişi kabul edilmişti. Ride, kabul edilen 6 kadından biriydi.

Sally Ride firması "Sally Ride Scinece"ın internet sitesinde uzay yolculuğuyla ilgili olarak "Hayatımda yaşadığım en eğlenceli olaydı" açıklamasını yapmıştı. Ride ikinci ve son uzay seyahatini yine Challenger mekiğiyle 1984'te yaptı. Ride'dan sonra 40'dan fazla Amerikalı kadın astronot uzay yolculuğuna çıktı.

 

İlk kadın kozmonot Tereschkova

 

Ancak Sally Ride "uzaya giden ilk kadın" değil. Rusya Ride'dan tam 20 yıl önce, 1963 yılında kozmonot Valentina Tereşkova'yı uzaya yollamıştı. 1987 yılında NASA'dan ayrılan Sally Ride, San Diego Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmıştı. Ride 2001 yılında çocukları uzayla ilgili bilgilendirmek amacıyla "Sally Ride Scinece" adlı kendi firmasını kurmuştu. (Deutsche Welle Türkçe)

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