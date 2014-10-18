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Yaşam
Deutsche Welle

ABD'nin gizli uzay aracı X-37B dünyaya döndü

ABD Hava Kuvvetleri'nin en gizli projelerinden biri olan X-37B, yörüngede iki yıla yakın süre kaldıktan sonra dünyaya döndü.

18 Ekim 2014 14:55

Görev ve amacı açıklanmayan uzay aracı X-37B, seferden kaldırılan uzay mekiklerinin daha küçük bir modelini andırıyor.

İnsansız aracın uzunluğu 9, kanat açıklığı ise 4,5 metre dolayında. Araç, güneş panelleri ve lityum-iyon bataryalarından sağladığı elektrikle çalışıyor.

Yörüngede 674 gün kaldı

5 ton ağırlığındaki araç, yeryüzünden 900 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor. Uzaya "Atlas V" roketleriyle fırlatılan araç, Dünya'ya bir uçak gibi iniş yapabiliyor.

X-37B, tam 674 gün yörüngede görev yaparak bir rekor kırdıktan sonra dünyaya geri döndü. Planlandığı gibi Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi.

Uzay aracı X-37B, daha önce iki kez fırlatılmıştı. İlk misyon 200, ikincisi ise 400 gün sürmüştü.

X-37B'nin görevi ne?

ABD Hava Kuvvetleri proje hakkında yalnızca "yörüngede bazı deneyler yapılıyor" ifadesini kullanmakla yetiniyor.

Bazı iddialara göre araç casusluk amacıyla kullanıyor. Aracın uyduları "dinlediği" savunuluyor. Bir başka iddiaya göre ise yeni bir tür silah geliştiriliyor. X-37B'nin yörüngedeki uyduları imha edebileceği ileri sürülüyor. Bazı gözlemciler ise Washington'ın X-37B aracılığıyla Çin uzay programını gözetlediğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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