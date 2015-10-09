ABD'nin füze iddiasına Rusya'dan da yalanlama: ABD'deki meslektaşlarımız için tatsız olsa da, hepsi hedefini buldu

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Hazar Denizi'nden Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurduğu füzelerden birkaçının İran'a düştüğü iddiası, İran Savunma Bakanlığı'nın ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da yalanlandı. Bakanlık Sözcüsü Igor Konashenkov, yaptığı açıklamada, "Pentagon ve Langley'deki meslektaşlarımız için ne kadar beklenmedik ve tatsız olsa da, gemilerimizden fırlatılan tüm füzeler hedeflerini buldu" dedi.

İran Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Hazar Denizi'nden attığı füzelerin birkaçının İran'a düştüğü konusunda ellerinde hiçbir bilginin olmadığını açıklamış ve Batı medyasında çıkan haberlerin psikolojik savaşın aktif aşamaya geçişini sergilediğini savunmuştu.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, ABD'nin iddialarıyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Igor Konashenkov, "Pentagon ve Langley'deki meslektaşlarımız için ne kadar beklenmedik ve tatsız olsa da, gemilerimizden fırlatılan tüm füzeler hedeflerini buldu" ifadelerini kullandı. Konashenkov; "CNN'nin isimsiz kaynaklardan aktardığı haberlerin aksine, biz füzelerin ateşlendiği anı ve tahrip ettiği yerleri gösteriyoruz" dedi.