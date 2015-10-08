ABD'li yetkililer: Rusya'nın Hazar Gölü'nden attığı füzelerin birkaçı İran'a düştü

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Hazar Denizi'nin İran'a yakın sularında bulunan 4 gemisinden Suriye'deki IŞİD mevzilerine gönderildiğini duyurduğu füzelerden birkaçının İran'a düştüğünü iddia etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada, Rus donanmasının Suriye'deki IŞİD hedeflerine füzelerle saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Şoygu, saldırıların Rus donanmasının Hazar Gölü'ndeki dört gemisinden gerçekleştirildiğini ve 1500 kilometre uzaklıktaki IŞİD mevzilerine 26 füze fırlattığı bilgisini vermişti.

soL Haber Portalı'nın aktardığı CNN haberine göre, Rusya füzelerinin İran'a düştüğünü iddia eden ABD'li yetkililer bir sayı vermedi, ancak "birkaç tane" ifadesini kullandı. CNN'in haberinde 2 kişi olduğu belirtilen yetkililer, füzelerin İran'da tam olarak nereye düştüğü hakkında da açıklama yapmadı.

Hazar Denizi'nde 4 Rus savaş gemisi, 26 füze atarak Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurmuş, füzelerin bütün hedeflere isabet ettiği bildirilmiş, saldırının İran ve Irak'ın işbirliğiyle yapıldığı söylenmişti.