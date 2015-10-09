Tahran'dan, ABD'nin 'Rusya'nın füzeleri İran'a düştü' iddiasına yalanlama

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Hazar Denizi'nden Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurduğu füzelerden birkaçının İran'a düştüğü iddiası, İran Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Tahran, Rusya'nın Hazar Denizi'nden attığı füzelerin birkaçının İran'a düştüğü konusunda ellerinde hiçbir bilginin olmadığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İran Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Hazar Denizi'nin İran'a yakın sularında bulunan 4 gemisinden Suriye'deki IŞİD mevzilerine gönderildi füzelerden birkaçının İran'a düştüğü yönünde Batı medyasında çıkan haberlerin psikolojik savaşın aktif aşamaya geçişini sergilediğini savundu.

ABD, Rus füzelerinden birkaçının İran'a düştüğünü iddia etti

ABD'li yetkililer: Rusya'nın Hazar Gölü'nden attığı füzelerin birkaçı İran'a düştü

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Hazar Denizi'nin İran'a yakın sularında bulunan 4 gemisinden Suriye'deki IŞİD mevzilerine gönderildiğini duyurduğu füzelerden birkaçının İran'a düştüğünü iddia etti.

soL Haber Portalı'nın aktardığı CNN haberine göre, Rusya füzelerinin İran'a düştüğünü iddia eden ABD'li yetkililer bir sayı vermedi, ancak "birkaç tane" ifadesini kullandı. CNN'in haberinde 2 kişi olduğu belirtilen yetkililer, füzelerin İran'da tam olarak nereye düştüğü hakkında da açıklama yapmadı.

Hazar Denizi'nde 4 Rus savaş gemisi, 26 füze atarak Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurmuş, füzelerin bütün hedeflere isabet ettiği bildirilmiş, saldırının İran ve Irak'ın işbirliğiyle yapıldığı söylenmişti.