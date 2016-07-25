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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi: Gülen'in iadesi için kanıtların güçlü olması gerekir

"Hukukun üstünlüğün esas alındığı bir hükümetimiz var"

25 Temmuz 2016 02:19

Türk-Amerikan ilişkilerinin kuşkusuz en sıcak gündem maddesi Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusuna ilişkin konuşan ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, ABD’nin Gülen’i iade etmek için güçlü kanıtlar isteyeceğini söyledi.

Amerika’nın Sesi’nin “Gülen’in önümüzdeki sene de burada (ABD) olacağı yorumu yaptınız. Sizce Türk-Amerikan ilişkileri böyle bir anlaşmazlık sonrası nasıl olur?” sorusunu yanıtlayan Edelmen’ın sözleri şöyle:

“Bu elbette büyüyecek bir konu olacak. Türkiye’de durumun böyle olması normal çünkü darbe travmatik bir olay. Sivillere yönelik şiddet ve çok sayıda can kaybı var. Televizyondan yansıyan görüntüler korkunçtu ve tüm Amerikalılar can kayıplarına üzüldü. Ancak, hukukun üstünlüğün esas alındığı bir hükümetimiz var. Kanıtların standartlara uyması gerekir. İade için resmi bir başvuru yapıldı. Geçmişte Balyoz, Ergenekon ve diğer komplo teorilerinin olduğu davalarda uydurma kanıtları gerekçe olarak gördüğümüz için, kanıt konusundaki beklentilerin hayli yüksek olacağını bekliyorum”

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