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Dünya

ABD’nin attığı askeri malzeme paketlerinden biri IŞİD’in eline geçti

Pentagon sözcüsü Albay Steve Warren: Yanlış yere düşen iki paketten biri IŞİD'in eline geçti, diğeri ABD tarafından imha edildi

22 Ekim 2014 23:23

ABD Savunma Bakanlığı, PYD'ye atılan askeri malzeme paketlerinden 1'inin IŞİD'in eline geçtiğini kabul etti. Pentagon, "Kobanê'ye atılan malzemelerden 2'si IŞİD'in eline geçti. Bunlardan 1'i hava saldırısıyla imha edildi ancak, 1'i IŞİD'in elinde kaldı" açıklamasında bulundu.

Radikal’in haberine göre, Pentagon 'dan yapılan açıklamada, yanlış yere düşen iki paketten birinin IŞİD'in eline geçtiği, diğerinin ise ABD tarafından imha edildiği belirtildi.

Pentagon sözcüsü Albay Steve Warren şunları söyledi:

"Dün, hedefi şaşıran bir paketin imha edildiğini duyurmuştuk. Bu olaydan sonra gönderilen yardımları bir daha gözden geçirdik. Bunun sonucunda, ikinci bir paketin daha yanlış yere düştüğünü ve muhtemelen düşmanın eline geçtiğini tespit ettik."

Warren, 26 paket yardımın ise Suriyeli Kürtlere ulaştığını sözlerine ekledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün yaptığı açıklamada, IŞİD kontrolündeki bölgeye düşen bir paketin vurulduğunu duyurmuştu.


 

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