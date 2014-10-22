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Dünya

Yardım paketlerinden biri IŞİD'in elinde mi?

ABD'nin Kobanê'ye havadan ulaştırdığı silah ve mühimmatın bir kısmının IŞİD'in eline geçtiği iddialarına Pentagon'dan açıklama geldi

22 Ekim 2014 10:43

IŞİD’in, Kobanê'ye atılan silah, mühimmat ve tıbbi malzeme paketlerinden bazılarının eline geçtiğine dair internette bir video yayımlamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tuğamiral John Kirby, uzmanların videoyu incelediğini ancak görüntülerin henüz doğrulanmadığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Kirby, uzmanların "videodakinin, IŞİD'in daha önce ele geçirdiği bir paket olabileceği" ihtimalini de değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Basın Sözcüsü, videoda görülen bazı küçük silahların ve teçhizatların kendi attıkları pakettekiler olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla paketin IŞİD'in eline geçmiş olması ihtimali var" dedi.

 

'Propaganda olabilir'

 

Pentagon yetkilileri ABD'nin Pazar akşamı Kobanê'deki Kürt savaşçılara 28 paket askeri teçhizatı ulaştırdığını, bir paketin ise IŞİD'in eline geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise, IŞİD'in eline düşen paketin jetler tarafından hedef alınarak yok edildiği belirtilmişti.

Iraklı yetkililer ise kendilerine 21 ton kadar yardımın ulaştığını söylemişlerdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Marie Harf, günlük basın toplantısında, videoyu ABD'li yetkililerin gördüğünü ancak doğruluğunun henüz teyit edilmediğini söyledi.

Harf, "Ortada çok fazla yanlış bilgi var, özellikle de propaganda aracı olarak kullanılan yalan iddialar söz konusu. Söz konusu video da bu bağlamda olabilir" şeklinde konuştu.

 

IŞİD'e karşı 600 milyon dolarlık askeri malzeme

 

ABD'li yetkililer, IŞİD'in ilerleyişine karşı Irak ordusuyla 600 milyon dolar değerinde zırh delen tank ve mermi satmayı planladıklarını açıkladı.

Buna göre 46 bin Amerikan yapımı "M1A1 Abrams" marka tank ile bu tanklarda kullanılabilecek mühimmatın, Irak'a tedarik edilmesi planlanıyor.

Washington bir süredir Irak'ta silahlanmanın hızlandırılması ve satın alınan askeri teçhizatların süratle ülkeye ulaştırılması için çabalıyordu.

Basın toplantısında bu konuya da değinen Dışişleri Sözcüsü Harf, "Bu girişim, aynı zamanda, Irak hükümetinin IŞİD'e karşı mücadelesini hızlandırma ve savunma için oraya bir an önce askeri teçhizat gönderme çabamızın bir parçası" dedi.

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