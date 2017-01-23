ABD'nin aradığı Rus hacker yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bankalara 5 milyon dolar civarında zarar yaşatan NeverQuest isimli banka virüsünün yaratıcısı Stanislav Lisov, FBI tarafından her yerde aranıyordu. Sahte internet sayfaları ile hesapları bir bir boşaltan bu virüs uzun süre gündemde kendine yer bulmayı başarmıştı. Shift Delete'de yer alan habere göre, bir süredir görülmeyen virüsün yaratıcısı İspanya'da bulundu.

32 yaşında bir Rus olduğu bilinen Stanislav Lisov geçtiğimiz günlerde İspanya polisi tarafından Barselona El Prat Havalimanı'nda yakalandı.

FBI'ın bulgularına göre Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine sızan hackerlar arasında bulunduğu belirtilen Stanislav Lisov, henüz Amerika'ya iade edilmiş durumda değil.

Önce İspanya'da yargılanacak olan Rus hacker Amerika'ya iade edilmesi durumunda özellikle seçimlere müdahale suçlamalarından dolayı çok daha ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.