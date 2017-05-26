ABD'lilerin seks yapma oranında büyük düşüş

ABD'de gerçekleştirilen bir araştırma, ABD'lilerin 2010-2014 yıllarında 1995-1999 yıllarına kıyasla yüzde 15 oranında daha az seks yaptığını ortaya koydu. Bu oran genç çiftler ve evliler arasında, şimdiye kadarki en büyük düşüş oldu.

Archives of Sexual Behaviour (Cinsel Davranış Arşivleri) dergisinde yayınlanan bir makalede, ABD'li çiftler arasında cinsel anlamda şimdiye kadarki en büyük düşüşün gerçekleştiği belirtildi.

Makaleye göre, 2010 ila 2014 yılları arasında, 1995 ila 1999 dönemine kıyasla yüzde 15 oranında daha az seks yapıldı. 'Tinder' gibi uygulamalarla partner bulmanın kolaylaştığı ve düğünlerde etrafa prezervatiflerin dağıtıldığı günümüzde, böyle bir oranın ortaya çıkması şaşkınlık yarattı.

Araştırmanın yazarı, San Diego Üniversitesi'nden Jean Twenge, "İlişkiler konusunda namları olsa da, milenyum çağı gençleri ebeveynleri ve büyük anne-babalarının gençlikte yaptığından daha seyrek seks yapıyor" ifadelerini kullandı.

Diğer bir deyişle, partnerler günümüzde bir dizi veya filmi izleyip uyumakla sınırlı kalıyor.

"Evliler, bekârlardan daha az seks yapıyor"

Twenge "Elimizdeki verilere göre, evli çiftler arasında da bir düşüş mevcut. 1990'lı yıllarda evli insanlar her yıl hiç evlenmemişlere kıyasla daha fazla seks yapıyordu, ancak 2000'li yılların ortalarında bu durum tersine döndü ve evlenmemiş olanlar daha fazla seks yapıyor" dedi.