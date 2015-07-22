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Kültür-Sanat

ABD'li yazar E. L. Doctorow 84 yaşında hayatını kaybetti

Doctorow'un ölüm haberinin ardından ABD Başkanı Barack Obama Twitter'dan paylaşımda bulundu

22 Temmuz 2015 11:34

Eserleri Türkçenin de aralarında bulunduğu birçok dünya dilinde yayınlanan ABD'li yazar E. L. Doctorow, akciğer kanseri sonucu 84 yaşında New York'ta hayatını kaybetti.

"Ragtime", "Daniel'in Kitabı" adlı romanları Türkiye'de de okurla buluşan Doctorow, eserlerinde "fark edilebilir tarihi kontekstlere yerleştirdiği kurgusal karakterlerle Amerikan deneyimini yeniden tasavvur ediyordu."

50 yıllık kariyerinde 10 roman, bir tiyatro oyunu, iki kısa öykü kitabı ve sayısız makale yayımlayan Doctorow'un ölüm haberinin ardından ABD Başkanı Barack Obama Twitter'dan paylaşımda bulundu. Başkan Obama, "Kitapları bana çok şey öğretti. Onu özleyeceğiz" yazdı.

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